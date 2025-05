Gijón aún tiene retos por cumplir en este mandato

De una forma u otra, los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento no sólo han comenzado ya a hacer balance de los primeros dos años de mandato, también, de forma más o menos notoria, van marcando posiciones activando una especie de precampaña que tanto a ellos como los ciudadanos se les puede hacer larga y tediosa. Unos, como foristas y populares, presumiendo de los proyectos en marcha, y otros, como los socialistas, queriendo hacerlos desde su bastión recuperado y dando impulso a su actividad municipal con la renovación de una portavocía que hace mucho tiempo había cumplido ya su misión. Unos y otros se preparan para echar el resto en lo que queda de mandato.

La urbanización de la ampliación del parque Científico y Tecnológico en la avenida de la Pecuaria, la plataforma única en Cimavilla o la reestructuración del entorno de la capilla de San Esteban del Mar en El Natahoyo, la nueva puerta a los terrenos de Naval de Gijón, por citar algunos ejemplos son el buque insignia del gobierno local en un ecuador de mandato con una ciudad más tranquila y menos abonada a las polémicas que durante la Corporación anterior –salvo por algún que otro patinazo en los mupys, ya sean toros o fútbol– y donde Foro y PP salen reforzados. Gracias también, en buena medida, a los proyectos fallidos o retrasados de los gobiernos del Principado y de España. El fiasco del vial de Jove, el esperpento de la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes o el vuelta a empezar con el desdoblamiento Lloreda-Veriña difícilmente se podrán olvidar antes de volver a pasar por las urnas.

Pero el ecuador del mandato llega con la pugna por los terrenos de Naval y todo apunta que marcará los dos años próximos en el día a día municipal de una ciudad siempre tendente al debate. El PSOE de Gijón ha logrado el control total del Puerto de El Musel y desde ahí recuperar un altavoz ante la ciudadanía que hasta ahora no habían sido capaces de encender en la Casa Consistorial. Sus pasos marcan una línea en soledad, como se ha visto en las últimas semanas, pero decidida. Y para reforzarla han aprovechado el momento para dar un giro de timón renovando la portavocía. Juegan con el lastre eso sí de las siglas si los proyectos de las otras administraciones siguen encallados por mucho tiempo. Licitarlos unos meses antes de los comicios no parece posible que esta vez vaya a colar. Pero más que golpes en el pecho de los partidos, los gijoneses lo que quieren ver son proyectos acabados, que la ciudad avanza y que el día a día resulta más agradable más allá de quién sale en la foto. Retos no faltan y tiempo hay. Dos años dan para mucho n