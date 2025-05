Saltar muros

Hay personas que cuanto más altos son los muros más impulso cogen para saltarlos. Supongo que esa es una de esas cualidades que más admiro en alguien cuando todo viene en contra, cuando no hay ni un solo viento soplando a favor. También están quienes saltan esos muros por los demás, tal vez no tendrían ninguna necesidad de hacerlo y, sin embargo, corren el riesgo de encaramarse a ellos porque saben que eso será aliento y ejemplo para quienes tienen miedo y no se atreven.

Una de las cosas buenas de hacerse mayor es que una aprende a escalar los muros propios y los ajenos midiendo las fuerzas para ambos, pero la otra cara de la moneda es que ya detectas rápidamente quién puede ponerlos o quien, de hecho, los pone. Creo que el egocentrismo exacerbado que rige casi todo en nuestra sociedad es uno de los ladrillos que suelen estar en la base de estas barreras, parece que nos cuesta pensar en el resto de la humanidad.

Por supuesto, no seré yo quien se libre ni mucho menos, ya saben ustedes que "quien esté libre de pecado…". Sin embargo, esta manía mía de ver el lado bueno de las cosas, hace que, como siempre, vea excepciones de esas que ponen el corazón contento que cantaba Marisol, referencia tal vez atrevida ahora que parece que hasta el festival de Eurovisión es un muro. Las veo en el aula cuando mis estudiantes se apuntan a tareas voluntarias que implican compromiso, cuando hay personajes públicos que elevan la voz para que se escuche la de quienes no la tienen, cuando alguien te ofrece generosamente su mano para ayudarte sin esperar nada más a cambio o cuando descubres la labor callada, discreta e imprescindible de todas aquellas personas que se pasan el día trepando muros para hacer de nuestro mundo, de nuestra sociedad, un sitio en el que cada vez queden menos piedras que saltar.

Ya saben ustedes que, para mí, educar es una tarea que implica una responsabilidad enorme y por ello cuando me preguntan qué te gustaría que recordasen tus estudiantes de ti, pienso que una de las cosas que más me gustaría es que pensasen que les enseñé a escalar una parte del muro y que les di las herramientas para que siguieran enseñándolo a quienes vendrán detrás. Ahí es nada.