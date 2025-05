El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que la consejería de Educación mantendrá la jornada reducida para el profesorado en junio y septiembre. Allana así el camino para retomar una negociación encallada, entregando la pieza aparentemente más valiosa de la partida. Digo aparentemente porque tengo la impresión de que, lo mismo que la última brizna dobla la espalda del caballo, la multitud indignada en la Plaza de España de Oviedo reaccionaba a una última gota que rebosaba el vaso de su día a día docente. Los sindicatos, de hecho, consideran insuficiente esta primera ofrenda.

Como saben, soy profesora de FP y dirijo un centro integrado. Ciertos aspectos de esta protesta que surge en la enseñanza obligatoria nos tocan de refilón, pero puedo intuir lo que bulle tras ese estallido inesperado para todos, incluida la propia administración. Es significativo que la Asociación de inspectores e inspectoras de Asturias haya expresado públicamente su apoyo a la reivindicación. Aunque también que los propios sindicatos no se hayan puesto de acuerdo en una convocatoria única. Lecturas hay para quien quiera tomar nota.

No podría precisar qué porcentaje de tiempo dedica el profesorado –no sólo el asturiano, esto es endémico- a labores que no guardan relación con la estricta actividad docente. Sí sé que es mucho, no para de crecer y resta de lo que sabemos que importa: nuestra dedicación al aula.

Cada curso se incorporan nuevas estrategias, programas o planes con objetivos muy loables, pero que no suelen venir acompañados de tiempo para su desarrollo y sí de una importante carga burocrática para documentar labores y avances. Cuando nos damos cuenta, estamos adorando al dios equivocado, el de los informes en tiempo y forma, mientras llegamos extenuados al momento de poner nuestro potencial al servicio de cada causa.

Participar en proyectos de innovación, prevención del acoso escolar o la conducta suicida, planes de coeducación o digitalización, programas de convivencia. Al mismo tiempo, formarse, actualizarse, adquirir competencias digitales o dominar otras lenguas. Todo es bueno, nos importa y sabemos que nos mejora como docentes y centros públicos. Pero, a la vez, nos exprime. En el caso de los equipos directivos, la dinámica diaria se vuelve extenuante y, en ocasiones, profundamente ingrata.

Ojalá la resolución de este conflicto nos ayude a salir de esta inercia. Para reparar heridas, nada como la entrega de los Premios extraordinarios al esfuerzo personal y rendimiento del alumnado, acto que se celebra este viernes en La Laboral, después de que el gran apagón obligara a suspenderlo. Pueden seguirlo por "streaming". Absolutamente emocionante. Escucharán a crías y críos que, con mucho en contra, finalizaron su formación.

Ajenos a la trastienda que hemos relatado, sí supieron a qué aferrarse para sobrevivir a su personal naufragio. Pudieron contar con sus centros y sus profes. No les fallaron. Eso es excelencia.