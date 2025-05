De libertades y una despedida

Celebrar dos años de cogobierno local con un cartel en el que se ve a un torero y la palabra libertad, indica dos cosas, la primera, que no hay mucho que celebrar, y la segunda, que los populares no acaban de entender lo que es la libertad, la libertad con mayúsculas.

Recuerdan a aquellos de "libertad sí, pero dentro de un orden", o "no confundir libertad con libertinaje". Son los que equipararon libertad con tomar unas cañas mientras miles de ciudadanos morían en todo el mundo, concretamente en su territorio, y contando solo a los ancianos en las residencias 7.291 que por fin parece que ahora interesan a la justicia, aunque no debemos hacernos ilusiones, que un plato es un plato, la justicia es lo que es, y una taza es taza y media. Son los protagonistas del mayor ataque a la libertad en democracia con la Ley mordaza, que pese a las promesas de Sánchez aún no ha sido derogada en su totalidad, son los que amenazan a los medios que no les son serviles con cerrarlos: "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar", o amenazan a los periodistas que no les siguen el juego: "Te voy a arruinar la vida", "tu jefe terminará en la cárcel".

Tengo la impresión de que en Gijón, somos muchos más los que celebramos la suspensión de las corridas de toros, que los que celebran su regreso. Tenemos claro que quien las suspendió fue Ana González, y quien las recuperó fue Carmen Moriyón. Las sensaciones que transmite el cartel, además de mezclar churras con merinas, son que el PP quiere hacerse con los votos de los aficionados a los toros, y no duda en apuntarse un mérito, o demérito, según el cristal con que se mire, que no le corresponde, confirmando el sentimiento que se va instalando en la ciudad de que más que un gobierno de coalición, tenemos dos partidos que se reparten el gobierno, cada uno a su aire.

Anuncia Floro su despedida del Ayuntamiento refiriéndose a sus dos años como concejal, diciendo sentirse orgulloso de haber servido a la ciudad. No han sido dos años, Floro ha servido a la ciudad toda su vida, es lo que sabe hacer. Su labor en Proyecto Hombre no tiene precio, y aunque el problema de la droga sigue, y seguirá mientras haya canallas que se enriquezcan a costa de los más vulnerables traficando o influyendo, quienes vivimos los años 80 y 90, sabemos dónde estábamos y donde estamos, y lo que le debemos. Gracias Floro, que los dioses te guarden el camino.