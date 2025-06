Denegación de auxilio y el catalán a Europa

Hay cosas que tienes que escucharlas o leerlas dos veces para creerlas. Lo de la fontanera del PSOE no me extraña nada, como tampoco lo haría que pasara en el PP, porque parece claro que hoy día la política es así. Pero lo del otro día me indignó tanto que a punto estuvo de darme un ataque, que debía tener la tensión por la estratosfera. Escucho en las noticias que el Gobierno está desolado porque no hay derecho a que en Europa no hayan aprobado que las lenguas que no son oficiales en todo el territorio español, el vasco, catalán y gallego, lo sean en el parlamento europeo. Entre otras muchas cosas, para dejarlo en pausa, les dijeron que esa medida conllevaba un dinero que era importante, a lo que el representante de Puigdemont, perdón, del gobierno español, contestó que no era problema, que lo pagaría el estado: es decir usted y yo. Eso, evidentemente, ya es indignante. Para que un señor siga en el poder, pagamos el que unos descabezados puedan hablar en otra lengua pudiendo hacerlo en nuestro idioma, que, aunque les pique es también el suyo.

Y así se cumplen los deseos, más deseos, del que Sánchez iba a meter personalmente en la cárcel. Pero lo que realmente me pareció terrible es que en ese mismo informativo salía Unzué, el exjugador de fútbol enfermo de ELA y que pone voz a los afectados por esta terrible enfermedad. Se están muriendo, decía, porque es imposible que un enfermo pueda costearse lo que necesitan para seguir adelante. Y es que después de luchar años para que se aprobara una ley que posibilita medios y ayudas para ellos, en octubre, resulta que la ley no se ha puesto en marcha porque no hay presupuestos para ello (bueno, ni para nada), aunque por supuesto sí lo había para implantar en el foro europeo la lengua del Puigdemont, que es quien realmente gobierna en esta nuestra tierra. Y no les da vergüenza, porque no la tienen, pues son unos sinvergüenzas cuyas barbaridades estamos tolerando porque somos unos cobardes. Creo que no prestar ayuda a quien está en peligro de muerte puede considerarse un delito de denegación de auxilio, de omisión del deber de socorro… En el que están incurriendo aquellos que están todavía al frente de nuestro país. En fin, ya ven, claro que subvencionan el catalán, el euskera, el gallego y si es menester el bable… Pero dejan morir a un enfermo de ELA. Todo para que un psicópata, ególatra y narcisista continúe en el poder. ¡Pero qué asco! n