Al pan, pan

En tiempos de marasmo ideológico, donde parece obligado abrazar cualquier teoría por disparatada que sea, resulta alentador encontrar opiniones juiciosas como las emitidas por Adriana Cavarero, pionera del feminismo italiano, quien no se corta en afirmar, aunque mantenga amistosas relaciones con Judith Butler, que la galaxia LGTBI ha llevado sus postulados demasiado lejos, sobrepasando los límites del sentido común y generando -existen diagnósticos al respecto- graves daños en los resultados del voto femenino de las últimas elecciones estadounidenses por culpa de la tibieza de los demócratas al prestar tanto énfasis a las reivindicaciones trans como a los problemas de la vida cotidiana de la gente. Reprocha a su amiga y filósofa Butler que haya contribuido a extender la corriente teórica de la inexistencia de dos sexos basándose en una fantasmagórica imposición social binarista y en un raro e inexistente derecho a la autoidentidad, es decir, a la propia percepción del género que uno posee independientemente del sexo biológico que porta, lo que, entre otras desventuras, nos arrastra al terreno del individualismo más desenfrenado. Lo peor es que esa autopercepción pretenda convertirse en un paradigma que se aplique a todo y nos ofusque y oculte que el enemigo común del feminismo y de la izquierda tradicional es el modelo patriarcal, una de las caras del sistema capitalista. Ahora, tal parece a una izquierda extremada, casi divina de la muerte, y a otras minorías que el enemigo ya no es el capitalismo o el patriarcado, sino el binarismo y la heterosexualidad. Posición que no deja de equivaler a una maniobra antirrealista, incluso metafísica o sobrenatural.

Dice la feminista italiana que le da grima reiterar lo que sabemos bien: que la existencia de dos sexos es un hecho biológico que no concierne solo a los humanos, sino también a los animales, que hay machos y hembras, y que la heterosexualidad es un mecanismo evidente de la naturaleza destinado a la propagación de las especies. Y añade, con cierto aire de desaliento, que cuando se efectúa esta suerte de argumentación nada abstracta, basada en los hechos, y se denuncia que la pretendida autodeterminación sexual no se corresponde con los hechos, la respuesta inmediata es: "Peor para los hechos, los hechos son fascistas".

Cavarero se atreve a exponer un ejemplo corriente, vulgar con el fin de visualizar claramente el conflicto: "En muchas universidades, en lugar de tener baños para mujeres y baños para hombres, tienen uno indiferenciado. Pero las chicas tienen experiencias en el baño que se vuelven muy embarazosas si hay chicos. ¿Y qué se gana? Hacer sentir a gusto a las pocas personas trans, en perjuicio de las chicas, más numerosas".