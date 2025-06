Final de curso atropellado en lo escolar, sobre todo en Asturias, y en lo político, sobre todo en Europa. Masiva contestación y reivindicaciones frente a la realidad de privilegiar presupuestariamente al País Vasco y a Cataluña, regiones más ricas y en parte de hecho más independentistas e insolidarias, y discriminar a otras como Asturias –o Extremadura– regiones relativamente más pobres, y hasta ahora con menor capacidad de influencia y presión. Lo de los políticos y partidos degenerados en clanes corruptos cuyo fin no es organizar y avanzar, sino mandar y aprovecharse como sea, ya clama al cielo en una sociedad supuestamente democrática y social, capaz de informarse y responder frente a los abusos del poder y sus aduladores interesados e inmorales.

Se creen impunes, puesto que tratan de imponer un control totalitario de las instituciones, medios de comunicación y libros de texto, no lo llaman panfleto sino relato. Les fallan las crecientes redes sociales electrónicas, que de momento no consiguen uniformizar o acallar. Si no les pillan todo el monte es orégano, y si les pillan primero proclaman que todo son bulos de los rivales inhumanos, y en último caso se auto indultan y auto amnistían, en una deriva tan burda como bochornosa. Después se extrañan si en Europa los electores buscan otras alternativas, frente a los partidos tradicionales que les toman el pelo. En Italia desaparecieron la Democracia Cristiana y el Partido Socialista (en Francia en el 4,5%).

El caso de las protestas educativas asturianas parece les ha pillado por sorpresa por su extensión, rapidez e intensidad, como una botella que se ha descorchado y sale la espuma desbordada, cuando según la propaganda debía ser su feudo sometido y tranquilo. Que el objetivo de su enseñanza sea vaciar el aprendizaje y adoctrinar a una masa acrítica lo dejaremos para más adelante. Lo cierto es que la concordia es contraria tanto a la anarquía como al autoritarismo, implica "acordar con" los demás unas normas y circunstancias básicas y necesarias, para lo cual debe ceder cada parte en algo, no avasallar al resto, sean mayoría o minoría los propietarios o proletarios, los judíos o los palestinos. Quien siembra vientos recoge tempestades.