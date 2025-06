Los sintecho de Barajas

El acuerdo alcanzado recientemente entre alcalde de Madrid y presidente de Aena para confiar a una ONG que elabore un censo de personas sin hogar que pernotan en Barajas puede que sea interesante como punto de partida para aliviar y apaciguar el problema que se les estaba escapando de las manos por cuestiones de política dispar, pero habrá que ver si la voz del acuerdo tendrá eco de continuidad más allá del horizonte crepuscular del verano o, sí por el contrario, rebasado éste los sintecho volverán a ser visibles en Barajas.

Conviene aclarar que según fuentes sindicales del personal de las terminales del aeropuerto el grupo de personas sin hogar es heterogéneo. No todos son inmigrantes -desmintiendo a Almeida- hay mucho español, no todos son delincuentes como se dice sin rigor político, hay personas con trabajo refugiadas bajo el techo del aeropuerto por no tener acceso al techo de los pisos de alquiler derivado de que Madrid es la ciudad con mayor número de pisos turísticos entregados a los fondos buitre de inversión. A esta dificultad, añaden, se une el stop a políticas de vivienda joven, pública y social.

Pero, esta política institucional antisocial se silencia y se niega como si no fuese causa básica del problema. Es evidente que erradicar la pobreza y sacar a la gente de la marginación social es un conflicto que les preocupa con la llegada del turismo, pero no se ocupan en extirparlo. Solo les ocupa, que la cochambre sucia, grasienta y maloliente que inflama de toxicidad la terminal de Barajas no es la foto aconsejable para exportar como reclamo turístico. Les avergüenza tener que explicarle al turista la existencia de tanta marginalidad social en la capital más rica del país.

Estos son hechos que confirman la poca o nada fortaleza de los servicios sociales en Madrid. Una extravagancia de diseño político que tiene como tendencia actuar de manera poco convencional o fuera de lo común que separa en el tiempo a Ana Botella y Esperanza Aguirre de los actores actuales, Isabel Ayuso y Martínez Almeida en cuanto a superar el desarraigo social, negación de la pobreza y mendicidad. Está bien identificar el perfil de los sintecho como marca el acuerdo, pero con la mirada puesta en la cara de la gente y con la convicción de destinar recursos públicos que acabe con la marginalidad más allá de higienizar Barajas. Por tanto, lo deseable, sería que las administraciones arbitraran una norma encaminada a poner fin al sinhogarismo y a la desatención social de las personas vulnerables.

Los sintecho, representan, el lumpen en éxodo hacia territorios de igualdad donde los acojan con dignidad como derecho universal. Pero, la realidad es dura de asumir, nos hemos acostumbrado a que la pobreza se oculte para no dañar la vista de quienes la provocan y de quienes la regateamos a diario por calles, paseos y bulevares aceptándola en silencioso.

También puede ocurrir que no la veamos cómo le ocurrió a Enrique Ossorio consejero de Educación y portavoz del ejecutivo de la comunidad de Madrid ante la evidencia del informe de Caritas -2022- que sostenía que había 370.000 pobres más que al inicio de la pandemia. No le faltó frivolidad a Ossorio para decir que había buscado a los pobres por las calles de Madrid sin encontrarlos. Quizás lo dijera sin enterarse de que la pobreza estaba en su frivolidad y no en los pobres. Con anterioridad, Aguirre y Botella para que dejaran de acosar a actores y figurantes de la movida madrileña los metieron en vagones con billete de ida y un hasta nunca. De gente pobre y de esta pobre gente ingente de la política trata la historia. Infinito mundo de los necios.