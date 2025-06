Pentecostés: el día que el viento habló y el mundo escuchó

Todavía no habían dado las nueve de la mañana cuando el viento empezó a soplar sin aviso, un estruendo inesperado que atravesó callejones y plazas y acabó deteniéndose en la casa donde se refugiaban los amigos de Jesús. Aquel grupo, que llevaba días orando en silencio tras la Ascensión de su Maestro, no esperaba lo que iba a suceder.

De pronto, lo invisible se volvió palpable. Un viento recio llenó la casa. Y no venía solo. Como lenguas de fuego, algo se posó sobre cada uno de ellos. No ardía, pero encendía. Y lo que ocurrió después no hay forma humana de explicarlo del todo: comenzaron a hablar, pero no en su idioma habitual. Pedro, Juan, María, Tomás… todos pronunciaban palabras nuevas, que salían del alma pero sonaban a lenguas lejanas.

Fuera, en Jerusalén, las calles bullían de peregrinos por la fiesta judía de Pentecostés. Había partos, medos, egipcios, romanos, cretenses, árabes… gente de todas partes que, al oír aquel estruendo, se acercó al lugar del suceso. Y lo inaudito fue que cada uno los escuchaba en su propia lengua. Unos hablaron de milagro. Otros, con sorna, los tomaron por borrachos. Pero entonces Pedro se levantó, y habló con una fuerza que nadie le había visto antes.

–"Esto no es embriaguez", dijo Pedro.

–Esto es lo que había anunciado el profeta Joel. Que Dios derramaría su Espíritu, y todos profetizarían.

Ese día, según testigos, más de tres mil personas se sintieron tocadas por el mensaje. Se bautizaron, compartieron pan, dejaron de tener miedo. Los apóstoles –aquellos hombres asustados que días antes cerraban puertas por temor– ahora predicaban con valentía, curaban enfermos y hablaban con gozo.

La impresión que dejaron fue unánime: algo había cambiado. Algo había comenzado. No una una nueva estructura, sino un movimiento de fuego y de palabra. Un viento nuevo.

Desde entonces, aquel día se recuerda como Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo se hizo noticia. El día en que los apóstoles dejaron de ser discípulos temerosos para convertirse en testigos valientes.

Y desde ese instante, el mundo nunca volvió a ser el mismo.