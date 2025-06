Aquí una servidora se ha cogido unos días de vacaciones. Así que he abandonado hijos, nietos y perro para por fin, ocuparme un poco de mí misma. Sol, playa y mi serie favorita. Uno de mis vicios, tampoco tengo muchos, es ver series cuando llego a casa, series con el padre de mis hijos, con el que casi nunca coincido en la temática, y acabamos viendo cada uno lo suyo. Por eso estas vacaciones, después del Sol, la arena, este mar turquesa y esta temperatura, muertos de calor, con el sol en el cuerpo, nos disponemos a ver una serie en hotel, en la que coincidimos milagrosamente los dos… Su temática es variopinta. Hay de todo. Intriga, espionaje, mucha risa, un cierto caos, que te la hace más interesante. Un poco tipo Torrente, que a mí ese tipo de personajes me dan algo de vergüenza ajena, pero me mondo. Hay más de un protagonista. Uno de ellos es la viva imagen del susodicho Torrente, típico de juergas, escort, amantes por doquier, a quien beneficia colocándolas en los negocios del "Don". Es con él con quien empieza la serie, porque le acusan y le persigue la ley porque cometió muchos errores, por su mala vida. Él tuvo mucho poder, pero ahora sus compis de la mafia le abandonan. Nos tiene locos porque creemos que va a tirar de la manta y descubrir al capo, pero de momento aguanta.

La mocina es fontanera, y es una de las más cómicas. La típica a la que han engañado, pero que le encanta ser prota, yo la veo un poco ególatra, rarita y está profundamente enamorada del "Don" que ya está casado y desde luego ni la nombra, porque con los líos y las mentiras que va contando, con muchas contradicciones, enredando a periodistas, confidentes y demás, les está dejando al pie de los caballos. Creo que, como poco, se la cargan, porque toda la "familia" teme que el súper del FBI, al que tratan de eliminar, les acabe cazando a todos.

Hay muchos personajes atractivos, como un íntimo amigo de la chica, "el Cardán", que cuando descubrieron al que está a punto de vestir traje de rayas, le sustituyó al frente de la organización y es quien está en conversaciones con otro delincuente que está en el extranjero y con el que el capo supremo tiene que estar en total armonía porque si no, se le acaba el chollo… Y en ello estamos, siguiendo cada tarde un capítulo nuevo, por fin juntos ante una misma serie, queriendo ver al "Don", que creemos es guapísimo, pero que aún no aparece. Síganla, por favor. Les iré contando más, esta es una mínima sinopsis.