De estatuas y zonas verdes

Insiste el PP en la estatua de Arturo Fernández, y acude a las medias verdades, que son las peores mentiras. Dice uno de sus dirigentes en este periódico, que la petición de la estatua está avalada por 30.000 firmas y que Foro la apoyó en su día. Lo han dicho más veces, y ya que ellos repiten una falsedad, yo repito lo que es la realidad. Las firmas que dicen apoyaron la idea, apoyaron una estatua cuyos promotores se comprometían a que no iba a costar ni un duro a los gijoneses ya que se financiaría con aportaciones de empresas y particulares, y cuando Foro en un principio la apoyó, hizo hincapié en lo mismo, en que saldría gratis a los ciudadanos. Cierto es que más tarde, en un pleno siendo ya gobierno de coalición, Foro se tragó el sapo y la apoyó sin gran entusiasmo. También mienten al decir que el actor no tiene reconocimiento en Gijón, es hijo predilecto y da nombre a un palco en el Jovellanos.

La remodelación de la zona verde del Continental se ha abierto recientemente y merece un notable alto. La zona ha quedado bien y cuando los jardines que sustituyen a los antiguos alcancen su desarrollo, la impresión es que puede quedar una plaza atractiva. Hay división de opiniones sobre el solado elegido, el hormigón ofrece una superficie segura para el viandante, pero hay quien prefería baldosas, y deja dudas sobre su mantenimiento, ya hay un par de desconchones pequeños, apenas del tamaño de una nuez, que si no se corrigen irán a más, y mantenerla limpia requerirá un esfuerzo especial.

Lo que ya se observa es la falta de civismo de muchos usuarios. Era normal antes de la obra que se cruzara la Avenida de La Costa fuera de los dos pasos de peatones, muy distanciados entre sí, ahora, son bastantes los que optan por hacer lo mismo sin tener en cuenta que ya no hay un paso franco y tienen que invadir los jardines que no parecen importarles mucho. Como no les importó a las mas de mil personas que al paso de la Cabalgata de Reyes se apostaron en la zona ajardinada, por entonces aún sin plantas, para ver el desfile, lo que presagia que en el futuro volverán a hacerlo sin importarles su deterioro.

Es una lástima que haya que adoptar medidas por culpa de unos pocos, pero igual sería conveniente separar la Avenida de los jardines con alguna valla, que sin deslucir la zona, impida el paso de los incívicos.