El Opus afronta una nueva etapa

No ha pasado desapercibido el que una de las primeras audiencias concedidas por León XIV haya sido a Fernando Ocáriz, todavía prelado del Opus Dei. Resonaban en el ámbito eclesial los cambios canónicos que tuvo que afrontar la hasta ahora Prelatura, provocados por la reforma de la Curia Romana acometida por el papa Francisco, como encomienda del Cónclave en el que fue elegido y que realizó en el documento " Predicad el Evangelio", dándole un estilo marcadamente misionero y menos empresarial y de bunker de poder, descentralizando sus competencias y reconociendo su multiculturalidad, siguiendo el principio de S. Pablo VI de que "La Iglesia existe para evangelizar, es su misión y pasión". Muchas congregaciones y asociaciones tuvieron que revisar y acomodar sus estatutos. Al Opus se lo indicó Francisco en una Carta Apostólica donde les dice: que, para proteger su carisma fundacional y promover su acción evangelizadora difundiendo "la llamada a la santificación por el trabajo y de los compromisos familiares y sociales", se les adscribe ahora al dicasterio del clero y no de los obispos en el que estaban; que se debe dar al gobierno de la institución un carácter más carismático y menos jerárquico; y que , por lo tanto, el prelado ya no será distinguido con el orden episcopal". Ni que decir tiene que llovieron "mantras" de toda índole y condición, obviamente por distintos motivos, sobre la institución y Francisco.

Sorprendente ha sido también el contencioso entre la Obra y la diócesis de Fraga-Monzón por el oratorio de Torreciudad (todavía no santuario), una ermita consagrada a la Virgen Ntra. Sra. de los Ángeles desde el siglo XI, donde se venera una imagen románica y vinculada al fundador San Josemaría por una gracia de curación en sus primeros años. El Opus obtuvo en 1962, por un contrato indefinido con el obispado, la administración de la ermita y lugares aledaños donde edificaron en 1975 un nuevo templo, basílica menor, y otras dependencias pastorales. Fruto del trabajo del Opus es peregrinado por unas 200.000 personas al año. Se publica que el contencioso se debe a diferencias jurídicas y pastorales. Actualmente está sometido a un prestigioso canonista de la Santa Sede y, a la espera del dictamen, el obispo nombró rector del oratorio a un anciano sacerdote de 87 años, párroco de un pueblecito limítrofe. Sin más datos, ¡difícil de entender!

El gesto del papa León XIV es de aprecio y consideración en estas circunstancias. Hoy son una institución a la que pertenecen unos 100.000 seglares y 2000 sacerdotes. Ha nublado su imagen el carácter críptico que tratan de superar. Es, sin duda, uno de los movimientos laicales de espiritualidad más numerosos en la iglesia. Asumieron la necesidad de reforma con humilde y positiva receptividad. Por ello, más que rebaja, la reforma es apertura a la sinodalidad.