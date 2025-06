El que hace un cesto, hace ciento

Les dije que seguiría la saga de esta serie que me está volviendo loca. No puedo quitar mis ojos de la televisión, ahora que he llegado a mi hogar, a pesar de la multitud de trabajo que tengo acumulado. Habíamos hablado de prácticamente toda la banda, aunque he de reconocer que se me había olvidado el conseguidor, el machaca de la susodicha trama, al que pillaron con el carrito del helado, el único que no era aforado de la banda que por lo visto grababa hasta a su madre, porque parecía tonto, pero no lo era.

Pues resulta que, en este episodio, se descubre que el “Cardán”, ¿recuerdan?, el que sustituyó a la mano derecha del Gran Capo al frente de la organización, que era bueno buenísimo y que era quien conseguía las alianzas en el extranjero, creo que un país llamado Bélgica, a donde se desplazaba con alegría para conseguir que el gran jefe, no perdiera nunca jamás su poder. Pues resulta que era un traidor. Que Koldán dejó, creo que a propósito, todas las cintas grabadas en las que toda la organización quedaba al descubierto, sus mentiras, sus trampas, y por supuesto, la implicación en la traición del Cardán, la segunda mano derecha del superjefe, que le amputan. Porque a pesar de que todos los esclavos en la organización insistían en que era el mejor, limpio de polvo y paja para adorar al jefe, resulta que todos los susodichos se quedaron de piedra cuando vieron y oyeron a una banda que había nacido en un coche cutre y ahora, engañando a todo el mundo, lo hacían en un “Rolls Royce” con la pasta que robaban al margen de la compañía, de la “COSASUYA” que es como se llama su facción. Y claro, todos enfadados porque se lo llevaban calentito al margen de la cúpula… ¿Al margen? Ay, Dios, que hemos descubierto otra cosita. Resulta que parece que hubo un pequeño tongo cuando eligieron al Boss, que aquí en la “cosasuya”, todo es muy democrático. Y resulta que Cardán le dice a Koldán que, si faltan votos para elegir al king, pues que meta como dos… Y claro, ante todo esto, él tiene que dar la cara… Digo, el supremo. Y yo con unas ganas de verle que me muero, porque me habían comentado que el actor principal era requeteguapo. Y he aquí, que sale, como presentándose a todos, y vaya decepción.

Veo un señor, de jovencito nada monada, hecho polvo, pero polvo. Aunque me extrañaban unas rayas en la cara, que no sé, me parecían que eran como para ponerle mala cara, pero igual eran cosas mías. Triste, muy muy triste, diciendo ante sus súbditos, los suyos y los de todas las facciones, que era inocente totalmente, y que eso de que había pucherazo en su elección, era un bulo, un fango, que habían propagado, porque como todos comprenderemos, había ganado por muchísimo a todos los demás, y por dos o tres votos que hayan introducido de más en las urnas de la “cosasuya”, no quiere decir nada… Y yo me quede super mosqueada. Y es que verán, yo de pucherazos sé mucho, que los vivió aquí el padre de mis hijos en el congreso del PP de Gijón, y como él me dice, “el que hace un cesto, hace cientos, si tiene mimbre y tiempo”. Pues eso. Continuará.