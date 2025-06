Los obispos ante las elecciones

Menudo tiberio se está armando con las manifestaciones de algunos obispos ante la deteriorada situación de la política. Hace unos días, el 17 y 18 de este junio, se reunió la Comisión Permanente. Esperábamos un pronunciamiento sobre el clima de crispación y la ruina de valores éticos que degradan la democracia y dividen peligrosamente a la nación. Por las noticias que van aflorando, parece que ni han podido, ni han querido. Las dos cosas. Los que propugnaban la nota o declaración se han encontrado con una oposición sobre la interpretación del momento según el peso nacionalista de los gobiernos de su territorio. Sorprende el tono severo con que se manifiesta el arzobispo de Tarragona criticando las opiniones del arzobispo de Valladolid en una entrevista en diario nacional. Son respuesta y son prudentes. Otros no quieren meterse en este berenjenal: "Es un jardín donde no deberíamos meternos", contesta el novel de Huesca. Hay quien, estando de acuerdo con lo que dicen, expresamente con lo escrito por nuestro arzobispo D. Jesús, sin duda el que más incide en el panorama nacional, echan falta autocritica de la Iglesia y recurren a echar en cara el grave pecado del silencio ante la pederastia. Si todos tuviéramos que ser impolutos para hablar, nos quedaríamos mudos.

Llama la atención la acusación de arrimarse a la derecha que le hacen a Luis Argüello los llamados "socialistas cristianos", cuando tantos socialistas íntegros, de raza y de fuste, ahora con Felipe González a la cabeza y otros presidentes de autonomías, reclaman con urgencia y exigencia nuevas elecciones. El arzobispo vallisoletano tan solamente respondió a la pregunta que "el bloqueo institucional, parlamentario y del propio ejecutivo… pide una salida y en democracia pareciera que la salida más evidente es dar la voz a los propios ciudadanos".

El documento o nota de la Conferencia Episcopal no será fácil de consensuar. Vivimos momentos donde pueden más las emociones que las razones. Debiera provocar una reflexión serena. Estos días estuve releyendo la encíclica "Fratelli Tutti" en la que el papa Francisco hace una llamada a la fraternidad y "amistad social" ante un mundo tan violentado. La aceptación de este papa fuera de la iglesia y especialmente por las izquierdas, me sugiere que una adaptación de la doctrina y pensamiento de esa encíclica a la situación actual de España podría ser muy oportuna. Pongo un ejemplo. Dice en el nº113: "Vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses". Más claro, agua.