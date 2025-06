¡Viva San Pedro! ¡Viva Gijón!

El discurso íntegro del párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, durante la bendición de las aguas

Señora Alcaldesa, que San Pedro, patrón de la ciudad, bendiga copiosamente a esta milenaria villa marinera que le honra y le venera, y asista, y le ayude a usted y a toda la Corporación a llevarla con timón seguro y certero por el mar de la historia –en estos tiempos procelosos y de gruesas marejadas- en busca de una mayor prosperidad y bien común y conseguir el reto de que las nuevas generaciones aquí formadas no tengan que emigrar y que "esos gijoneses por el mundo" puedan retornar es hoy el desafío principal. Me lo dicen con añoranza cuando vienen -desde los más diversos rincones del planeta- para celebrar su matrimonio o bautizar a sus hijos.

Gijón es un oasis. Mientras que en otros lugares asolan los pedriscos, caen chaparrones y soportan extremos calores, nosotros disfrutamos de un clima suave y aire medicinal que cura los malos humores, cabreos y enfermedades. Estamos hoy (por ayer), en este idílico lugar donde Gijón se asoma a la mar, para bendecir sus aguas, cumpliendo la tradición playa, tradición que tiene raíces en los orígenes de la antigua "polis Gigia" romanizada, aquí, en este litoral, asentada.

El gran historiador gijonés Luis Suárez cuenta en su libro "Reflexiones sobre la Historia de Gijón" que los primeros pobladores ya romanizados cambiaron su ubicación de la Campa Torres donde estaba situada Noega, al istmo-isla de Santa Catalina, que amurallaron, dándole el nombre Gigia o Gegione (palabra latina que se traduce por "peña tajada"), como la nomina en el s.II el sabio geógrafo Tlomeo. En ella levantaron el templo a los dioses paganos Ceres y Jano (de ahí: Ceares y Fano), dioses, ella, de la agricultura y él, de los comienzos (Jano - ianuario,- enero), a los que pedían sus bendiciones para las cosechas y las venturas del año. Lentamente, de forma silenciosa y natural, sin conflictos ni violencias, comenzó la entrada del cristianismo y los primeros pobladores, pescadores de peces y mariscos, levantaron el primer templo a San Pedro el pescador. Por eso, mi insistente jaculatoria que proclamo cada año contra incrédulos y negacionistas: "Desde que Gijón es Gijón, San Pedro es su Patrón"

Esta festividad de San Pedro es el día de la ciudad, de recordar sus anales, de sentirse gijonés, "nativo o foriatu", porque esta ciudad te atrapa y, si eres advenedizo, pronto pasas a formar parte de esta ciudadanía, generosa, abierta, tolerante, acogedora, divertida, y de coña marinera":

"Esta milenaria villa/… tiene un hermoso paisaje, y como villa costera/ y avezada al oleaje/ conserva su paisanaje/ mucha coña marinera" versifica Chechu Fdz. en su librín sobre el tema.

Esta ciudad es como una concha que te recoge y te rebautiza metiéndote en la mar, que te cala hasta las entrañas y te injerta el aliento de su "alma", porque esta ciudad tiene "alma". Con que satisfacción nos esponjamos hablando y cantando –como nos ha enseñado Victor- a este "Gijón del alma", jurándole que no le olvidaremos "nunca, nunca, nunca", tres veces, como San Pedro al Señor cuando le pregunto si le amaba.

Es el día de mirar al mar, ese mar que nos baña, nos besa, nos acuña, nos da de comer, nos hace universales y de corazón amplio, de horizontes lejanos y que fluye dando vida y embelleciendo este litoral en el que convivimos, luchamos y disfrutamos.

Gijón está lanzado al futuro. Entre las iniciativas que se señalan está la de Naval Azul. ¿Azul? ¡Cuidadín! con el color que se ha tornado combativo y nos ha dejado "mirando parriba". Aunque "¡la esperanza no defrauda!", como dice el mensaje del Año Jubilar. Hago mía la invocación del inolvidable capellán Fernando Fueyo: ¡Lo juro por Quini: El Sporting de Gijón volverá a primera división!

No, el azul de Naval es el de la mar y será el de las empresas limpias que tienen que ver con la mar. Que San Pedro bendiga el proyecto y no le pongan más palos que le impidan rodar.

Otra gran iniciativa es la de La Tabacalera-Centro de Arte. Lleva tiempo a la espera en esta ciudad de tan buenos y tantos pintores: Piñole, Valle, Camín, Antonio Suárez, Pelayo Ortega. Orosia, Pico, Viña, Gallego… un buen museo los promocionará y los hará más universales. ¿Se pensó ya en el nombre con que se le va a distinguir?: Cimadevilla Museum, Gegione Museum… Lo de Museum es importante para competir como el Metropolitan, British o Louvre. No se va a llamar "Tabacalera Museum". Creerán que se exhiben cajas de puros, aquellos democráticos puros "farias". Los elaborados en Gijón fueron los mejores.

Queda alguna iniciativa para este barrio original y originante que, por sí solo, como recuerda el cronista Luis Piñera que tanto nos ilustra sobre el pasado de la urbe, podía ser país o, ahora que todo se amnistía: República independiente: Tiene historia milenaria, bandera (azul y amarilla son sus colores), himno, murallas, universidad (la de Don Fermín), puerto, equipo de futbol, el Ayuntamiento, palacios, personajes históricos: egregios como Jovellanos, famosos como Arturo Fernández y populares a montón: La Perala, La Guapita, La Larola, Rambal, Bajamar, Emilio el Negro… el coro de grandes cantores como Voces de Cimadevilla, restaurantes con la mejor gastronomía y lo más importante y decisivo: idioma, ¡idioma propio!, el resve:

"San Drope trompa de Jongi" (San Pedro Patrón de Gijón).

"Llavimaci ye chomu" (Cimadevilla ye mucho).

Los playos son unos pícaros geniales. Y aquí tenéis a la vista el templo parroquial que muchos turistas creen que es la catedral de Gijón. This is the cathedral? No, … es prima, le contesta un playu. Este histórico barrio que emite un encanto singular, necesita un lavado de paredes, fachadas y mejor ensolado de las calles. ¿El plan Cimadevilla 2030? Un poco lejano. Carece de centro de salud o dispensario y autobuses públicos, si mini-autobuses, como tienen los centros históricos de muchas ciudades.

Un emplazamiento icónico, yo diría que "sagrado", Del que se puede decir lo que Yahveh dijo a Moisés en el Sinaí: "quita las sandalias de tus pies porque la tierra que pisas es santa". Si, camposagrado es este Campo Valdés, por historia, por ubicación, por el panorama que ofrece, la vista paradisiaca que se divisa, la brisa marina que te acaricia, el cantar o el rugir de la mar y si abres el corazón, el susurro de Dios que al lado tiene su morada. Este es un lugar para el silencio, para el relax, para la contemplación, la pintura, la lectura, la fotografía, el selfi… el descanso. Permitir mercados y patinetes es profanarlo. Es el espacio que une y media ente el Ayuntamiento y la Iglesia y sin duda el más visitado. A las dos instituciones nos corresponder protegerlo y hacerlo un lugar de encuentro y de espera para las muchas celebraciones parroquiales. Los números cantan 120 bautizos, 53 funerales, 76 bodas al año, y las diversas fiestas que conmemoramos.

En esta parroquia petrina, que por su antigüedad vio nacer la ciudad, que vivió y vive, sintió y siente lo que preocupa a sus habitantes, que goza con sus alegrías y se duele de sus penas, en esta fiesta de San Pedro afirma que pertenece a su ADN y renueva su voluntad de colaborar con la ciudad –colabora además con la Residencia de la Tercera edad de la Casa Rectoral y con la Quinta de San Eutiquio donde los niños puedes jugar- o celebrar Jornadas como ayer la del Proyecto Hombre y otras entidades benéficas y deportivas…; pero colabora siempre con un valor importante, fundamental, el de la fraternidad. Por encima de normales diferencias e ideologías, somos personas, gijoneses, ciudadanos de esta bella casa-común que es Gijón. Hagámoslo verdad.

¡Desde que Gijón es Gijón, San Pedro es su Patrón!

¡Viva San Pedro! ¡Viva Gijón!