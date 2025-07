Es una de las frases revulsivas y emblemáticas del papa Francisco dirigida a los más de tres millones de jóvenes en la "JMJ 2013" de Río de Janeiro. Al mismo tiempo una invitación a emprender una actitud más dinámica, participativa y comprometida en la Iglesia y en el mundo. Con relación a la Iglesia les pidió que "no licuen la fe", apuntándoles que lo más importante del Evangelio son la Bienaventuranzas y que el test de su autenticidad está en el cap.25 de San Mateo. "Tuve hambre y me disteis de comer…"

Han transcurrido 12 años y aquel grito escandaloso –nunca un papa utilizó un lenguaje tan juvenil y hasta revolucionario- ha encontrado respuesta. El pasado miércoles, 2 de este julio, los aludidos presentaron el "Manifiesto de los Jóvenes Cristianos de Europa" una iniciativa inédita, un documento que trata de unir a todos los jóvenes cristianos del continente en torno a un programa basado en los años jubilares de Roma-2025, Santiago de Compostela-2027 y Jerusalén-2033, jubileo de la Redención. El Manifiesto no ha nacido en un despacho, sino que es el resultado de un amplio proceso de participación juvenil a nivel internacional.

Es breve, estimulante, positivo, convocante, ilusionante y soñador. Ante una Europa decadente, se proponen construir una Europa nueva, valiente, alegre, con alma. Proclaman que eligen caminar y no quedarse en el cinismo, en la indiferencia en "el todo me da igual". Este es el peor mal que permite avanzar lo que el mismo papa Francisco llamó "eutanasia cultural", donde los valores que generaron una civilización cristiana: verdad, justicia, vida, solidaridad, fraternidad- y los derechos y la dignidad de todas las personas, son ninguneados y vituperados. Alzan su voz anunciando que "nos levantamos como generación no perfecta, no uniforme, no ideológica. Sino humana, sedienta, buscadora, creyente. Nos levantamos no para tener poder, sino para servir, amar, caminar. Queremos devolver a Europa sus raíces."

Estos jóvenes que proclamarán esta iniciativa desde la Basílica de Santa María del Trastevere el próximo 1 de agosto, en su convocatoria jubilar, tienen que superar la situación en que se encuentran: Son minoría en este continente europeo envejecido y desdejado. Un dato esclarecedor de España: en 1993, los jóvenes que cumplieron 18 años sumaron 670.000; en 2023, a los que el gobierno les ofreció el bono de 400 €, la mitad: 326.579, de los que solamente el 13% consideran que la fe es algo importante en la vida. Pocos para mucha labor. Además, los sociólogos observan que la juventud actual padece la "implicación distanciada": invierten en valores finalistas: pacifismo, ecología, tolerancia,… pero se despreocupan de los instrumentales: esfuerzo, autoresponsabilidad, compromiso, participación… Los convocantes piden confianza. Merecen todo el ánimo. Con el papa Francisco les decimos: "Hagan lío" .