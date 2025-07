Leonor debe volver

Concluyeron con éxito los fastos navales, motivados por la estancia en Gijón de Elcano y la fragata Blas de Lezo. La ciudad dio muestras abundantes de su aprecio a la Armada, acogiendo con afecto a las dotaciones, desbordando previsiones en multitudinarias visitas a los buques, y despidiéndolos con todo el cariño. Quedará para el recuerdo la salida del bergantín, desplegando velas, y escoltado por embarcaciones locales.

A poco supo, sin embargo, la primera visita de la heredera del trono. La ciudad aguardaba, con expectación, ver y conocer a su joven princesa, y no hubo mucha ocasión para ello. Sólo apareció, fugazmente, el día de su llegada. En una discretísima comida, junto a su hermana, en Cimadevilla; o frente al contado puñado de autoridades y personalidades que acudieron, esa misma tarde, a la recepción a bordo. Acto, este último, rodeado además de un inusitado hermetismo. No sólo se prohibió la toma de imágenes a los asistentes, si no que ni siquiera se distribuyeron fotos oficiales. En contraste con lo ocurrido, sólo semanas atrás, en una recepción similar en Panamá, donde la asturiana reina Letizia acudió al encuentro de su hija.

Se advirtió de antemano que no era esta una visita oficial, sino una escala del crucero de instrucción que la princesa realizaba "como una guardiamarina más", condición tampoco del todo cierta. De ser así habría disfrutado, como sus compañeros, bailando desenfadadamente en el Club de Regatas, en la típica espicha de Deva, o paseando por nuestras calles y plazas.

Sorprenden pues tan contadas apariciones, sobre todo si se comparan con el sinfín de actos y multitudes que acompañaron hace justo un siglo al entonces príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, en sus visitas a Gijón en los años 1924 y 1925. Bien está el baño de masas que la Princesa de Asturias, y resto de la familia real, se dan anualmente en Oviedo, coincidiendo con los premios que llevan su nombre. Pero Asturias es más que su capital, y bien lo sabe la fundación que otorga los premios, que incluyó entre ellos el premio al pueblo ejemplar, que permite a la heredera ir conociendo diversos rincones de su principado. Nuestra villa no debería ser menos. No es sólo la población principal de esta región, tan unida a la princesa Leonor por lazos históricos y dinásticos pero también de sangre, es además capital marítima y motor económico del principado que da título a la heredera. No debería retrasarse mucho, por tanto, una visita oficial de la Princesa de Asturias a Gijón, que le permita conocer de primera mano nuestra realidad local y sentir, al mismo tiempo, el afecto de sus habitantes. Nuestras autoridades locales así deben plantearlo, con el debido respeto y amabilidad pero con todo el legítimo derecho, a la Casa Real.