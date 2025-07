Sidra, aviones y dióxido de nitrógeno

El verano gijonés ya está aquí. En algunos casos, y para algunas personas, un tiempo lleno de entretenimiento que nos aleja de las preocupaciones reales del día a día para anestesiar nuestra desafección postmoderna. Para otros, una disyuntiva entre el disfrute local y el desembarco foriatu.

Los mercaderes del turisteo aplauden cualquier intento que permita llenar sus cuentas bancarias para afrontar con seguridad la sequedad de estaciones menos prolijas para negocios y negociantes. Frotando la bola mágica ya puedo presagiar los grandes titulares que pondrán colofón a nuestro verano: Gijón lleno hasta la bandera. Nuevamente las clásicas y nuevas citas de nuestro calendario romperán récords de asistencia.

Metrópoli se hace mayor y ya busca ampliar ubicaciones en otras latitudes. La Semana Negra, nunca exenta de amantes y detractores, se despide de un Naval que quiere ser azul contra viento y marea. La Feria de Muestras seguirá siendo el pegamento que une dos milenios de tradición estival en nuestra ciudad. La Semana Grande, más larga que nunca (no sé si por ende más grande), amén del Sella, hará de nuestra villa el epicentro de la fiesta en Asturias en el mes de agosto. Todo es perfecto. Sumemos Festival de la sidra, fiestas de prao y algún día de asueto, que el cuerpo también necesita reposo y tiempo para ir a tomar el sol a San Lorenzo.

No piense querido consumidor de palabras que me he olvidado de una fiesta inconclusa de estas semanas: La fiesta del cielo. Me gustaría que ese amor por nuestro espacio aéreo no fuera sólo objeto de interés durante unos pocos días del mes de julio. Curioso, en primer lugar, el quiebro que se ha dado en nuestra ciudad para dar contexto sutil al festival aéreo es digno del mejor de los prestidigitadores. Un juego de manos y marketing al que el actual Consistorio no ha renunciado. No en vano, la eterna confrontación espectáculo/dinero y reflexión ético moral es difícil de digerir.

Pero lo que clama al cielo es que este amor por el medio aéreo gijonés se ve enturbiado de manera sistemática la mayor parte de los días del año. Sólo en 2024 nuestro aire ha estado en niveles de contaminación por encima de los niveles máximos prescritos por la Organización Mundial de la Salud casi un tercio del año.

Estaría muy bien que esta determinación por hacer de Gijón un lugar increíble para vivir experiencias en los meses de julio y agosto rompiera las barreras económicas del turismo y entretenimiento para situarnos a quienes habitamos Gijón en el centro de las políticas. Aunque pensándolo bien, ¿quién es la OMS?, nos preguntamos mientras echamos culetes de sidra bajo cielos contaminados. Viva la fiesta… pero que el aire no nos corte la respiración . ○n