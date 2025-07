La Semana Negra, ADN gijonés

La coronación en la Semana Negra de la escritora catalana Clara Usón al llevarse el Premio Dashiell Hammett por su obra "Las fieras", además de otros galardones, ha servido para poner el broche a una nueva edición de esta gran cita literaria dedicada a la novela negra que no sólo forma parte del ADN de la capital marítima del Principado desde hace décadas, sino que un año más ha vuelto a poner a Gijón en el mapa cultural de todo el mundo. Y con notable éxito de público, de nuevo, gracias a ese aire renovador que le ha soplado su director, Miguel Barrero, para continuar la estela de quienes le precedieron. Una Semana Negra que mañana cerrará sus puertas para siempre en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón y que ya busca un nuevo emplazamiento para las próximas ediciones. Todo apunta a la explanada de Marina Civil.

Más allá de las atracciones, los puestos y la hostelería, la Semana Negra ha vuelto a ser un punto de encuentro del prolífico verano gijonés al que no le faltan atractivos. Generador de tertulias, confidencias y confesiones entre carpas, los "semaneros" han vuelto a ser anfitriones de una ciudad que en citas como esta refleja su carácter abierto y acogedor. Un evento que también lleva poniendo a Gijón en el mapa internacional de la literatura y que ya ha inspirado a ciudades como la argentina Buenos Aires o la provincia italiana de Latina. Ahora se sumarán también los limeños.

Gracias a la Semana, de la misma forma que hace unos meses lo logró la Feria del Libro en otra exitosa y creciente edición (ya solo Madrid y Barcelona la superan), en claro ejemplo de sinergias culturales, los gijoneses han podido disfrutar de autores y autoras de la talla de Leila Guerriero, John Banville, Enrique Vila-Matas, Claudia Piñeiro, Sara Mesa, Aixa de la Cruz, Petros Márkaris o David Uclés. Convendría tener los deberes hechos para que una falta de espacio no perjudique a las futuras ediciones de la Semana Negra. Una solución a futuro, consensuada con los organizadores y que resulte igual de accesible para gijoneses y turistas. Aunque muy pocos quedan ya en la ciudad con esperanza de que la residencia de estudiantes en el campus universitario de Gijón se convierta en una realidad algún día , convendría no jugar con fuego y tener alternativas que no lastren a la Semana Negra.