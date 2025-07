Crónica del locutorio: una hora con las Carmelitas

Hay lugares donde el tiempo se detiene, no porque el reloj se haya parado, sino porque la vida ha elegido ir más despacio, como si respirara hondo y sin prisa. El locutorio de las Carmelitas es uno de ellos.

Seis por seis metros. Doce metros cuadrados que bastan para que quepan siglos de fe, silencio y humanidad. En la pared, como lema y advertencia, una frase que no deja resquicio a las medias tintas: "O no hablar, o hablar de Dios". Uno entra sabiendo que aquí las palabras pesan más, y no porque sobren, sino porque se eligen con cuidado.

El espacio es sobrio: ocho sillas, una mesa, imágenes bien colocadas que custodian la escena. A la izquierda, presidiendo como si aún viviera entre nosotros, el Arzobispo; más allá, el rostro sereno de San José, el fuego poético de San Juan de la Cruz y la mirada firme de Santa Teresa de Jesús. A la derecha, la Virgen del Carmen, protectora y madre. Y en la puerta, como centinela invisible, un detente del Sagrado Corazón.

Pero lo verdaderamente sagrado está del otro lado de la reja. Han venido al encuentro seis mujeres que lo han dejado todo para que no falte lo esencial: la oración, el amor, la alegría. Madre Paloma, Ana María, María, Marta, María Begoña y Carmen Teresa. Cada una con su historia, con su voz, con su mirada limpia y acogedora. Escucharlas es como beber agua clara.

Hablan de lo que les nutre: "La escritura como fuente de alimento espiritual", dice una. "San Juan de la Cruz, gran santo y muy humano", afirma otra con un brillo en los ojos que delata admiración y cercanía. "La madre Teresa… santa y simpática a rabiar", sueltan entre risas, porque sí, aquí también se ríe. Pero por encima de todo, una convicción compartida: "Todos los santos priorizan sobre todo lo demás, el amor a Dios".

Mientras converso, suena una sirena. Aquí no marca emergencias, sino horarios. Porque en esta casa grande, orden y paz se dan la mano. Es la señal para pasar a otra tarea, otro rezo, otro silencio fecundo.

Siempre me sorprende lo mismo: la alegría de estas mujeres, tan escondidas como luminosas. También la paz que se respira, sin necesidad de rarezas. Hoy me ha tocado admirar, sobre todo, su capacidad de escucha. No te interrumpen. No te juzgan. Solo te escuchan con un amor que desarma.

La verdad es que estas monjas nos ganan en todo. Han vencido al ruido, a la prisa, al ego. Y quien pasa un rato con ellas, lo nota: se le aligera el alma, se le cura el corazón. Yo ya lo he decidido. Volveré. Porque en este locutorio se habla poco, sí. Pero lo que se dice, ayuda mucho.