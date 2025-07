Peajes de canícula

Hace unos años, cuando casi habíamos cerrado nuestra escapada familiar veraniega a una isla mediterránea muy apetecible, descubrimos, gracias a las críticas por internet de huéspedes anteriores, que el alojamiento elegido ocultaba una información relevante: cobraba un extra diario por el uso de ropa de cama, toallas de aseo y piscina. El rejón traidor incrementaba casi un 20% el precio oficial de la reserva. Nos echamos atrás al leer los dolientes comentarios de quienes, una vez allí, hubieron de ceder al abuso y "disfrutar" sus vacaciones con la sonrisa congelada y una espina clavada en la cartera. No nos hemos vuelto a plantear ese destino, mentalmente asociado a la piratería turística.

Vuelos, alojamientos, hostelería o alquiler de vehículos, todo lo relacionado con una escapada en el período vacacional por excelencia, ha incrementado su precio en los dos últimos estíos una media de un 20%. A ello hay que sumar la subida del coste de la vida desde el covid y los conflictos bélicos. Así que, según las estadísticas, cada persona viajera se gasta hoy un 40% más en la misma escapada o incluso más corta y menos ambiciosa. Todo para poder decir que se ha ido de vacaciones, regresar con una experiencia y sentir que se ha puesto distancia con la rutina.

Aunque las comunidades autónomas tradicionalmente captadoras del turismo registran las mayores subidas, Asturias no se queda atrás, convertida ya en el imaginario viajero en una joya verde, templada, diversa, acogedora y no masificada. Lindo pero con fecha de caducidad. No hay más que ver la evolución casi invasiva en nuestras calles del alquiler estacional. Estos días, por ejemplo, me he apuntado un pequeño detalle: la subida repentina de casi un euro en la consumición en un céntrico local gijonés. Peaje turístico también por la pasiva: por estar en el mapa de los destinos de moda.

No es éste un alegato turismofóbico. Al menos, no uno al uso. Me duelen las miradas al bies cuando soy yo la forastera y no lo hago con nadie, a excepción de las despedidas de soltería. En realidad, es más una aversión creciente a la cita obligada con la escapada veraniega esquilmadora de la extra completa y parte de los ahorros, y campo minado de pequeños atracos diarios. Empiezo a preguntarme si hay maneras de sortear estos peajes caniculares.

Tomemos en consideración -y perdonen los anglicismos- el "homeexchange" o intercambio de casas, el "couchsurfing" o acogida temporal por turnos, el "housestting" o canguro de casa con mascota. Y ¿un voluntariado medioambiental o comunitario? Reparar el entorno en vez de impactar en él como descerebrados ansiosos.

Tal vez si empezáramos a frecuentar masivamente las webs de estas alternativas, tomáramos en consideración sus propuestas y probáramos, observaríamos cómo se enfría esa burbuja ruinosa y vacua de la felicidad estival obligatoria.