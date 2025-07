Gijón, la Villa de unos de los más ilustres próceres, Jovellanos, goza no solo de entornos naturales, rurales y marítimos de gran calidad y de extraordinaria belleza sino de monumentos únicos, como la grandiosa Universidad Laboral que aún no ha superado totalmente los reproches de sus adversarios por sus orígenes en el régimen de Franco, cuyo año oficialista no ha hecho sino valorarla más, como lo demuestra la luchadora Asociación de Antiguos Alumnos. Estos no cejan en su empeño de lograr lo que merece y necesita ser patrimonio mundial cultural de la Unesco.

El otro gran complejo artístico es el del templo católico, la Basílica papal del Sagrado Corazón, una joya inspirada en la más pura arquitectura modernista de influencia de Antonio Gaudí, en proceso de beatificación. Este templo católico es el más visitado y fotografiado por españoles y extranjeros que visitan nuestra ciudad. Acaba de celebrar su centenario con gran esplendor en el que ha tomado parte principal la Cofradía del Sagrado Corazón alentada y estimulada por su Rector Don Manuel Robles.

La Basílica es una obra de arte católico espectacular en su conjunto: la extraordinaria pintura del Juicio Final donde Jesucristo no es el Juez severo como lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, sino el Cristo de las bienaventuranzas, quien no condena, sino que proclama: VENID A MÍ BENDITOS DE MI PADRE. Lo acompaña Nuestra Señora, Juan Bautista y los doce apóstoles cada uno con sus atributos específicos San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada, San Juan Bautista. Destaca también San Ignacio de Loyola, y otros jesuitas que tanta influencia han tenido en Gijón, una importante misión espiritual en la dirección de almas y educativas tanto en la ESO y Bachiller y como en la FP Dual basadas en el humanismo cristiano.

Destacan también las dos imágenes laterales de San Francisco de Javier el navarro más universal y la imagen nueva de San Juan Pablo II. Uno elemento decorativo especial lo constituyen las impresionantes y grandiosas vidrieras, cada una en sí misma una obra de arte que representan distintos misterios de la vida de Jesucristo. Y que están en un proceso de renovación necesario.

Sobre la Basílica se eleva majestuosa la imagen impactante y poderosa del Sagrado Corazón bendiciendo la ciudad y el mar que la abraza. La basílica de Gijón es sin duda uno de los templos más importantes de Europa dedicado a honrar y venerar a la Humanidad Sacratísima de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, porque, como dice Él mismo: "nadie va el Padre sino por mí". n