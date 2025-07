Dinosaurios

Hace años, cuando Vox asomaba la patita, escribí que era un peligro para la democracia y planteaba que el artículo 10 de la Ley de partidos posibilitaba su disolución. En otro artículo posterior, ya decía que habíamos permitido eclosionar el huevo de la serpiente y emponzoñaba todo lo que tocaba. El PP, del que provenían la mayoría de votos de Vox, entendió que la mejor forma de recuperar esos votos era imitar su discurso, replicar sus propuestas, y ambos fueron día a día degradando la política al servicio del capital. Las promesas de no gobernar con Vox duraron en el PP el tiempo que tardaron en necesitarlos, y allí donde la suma les permitía gobernar, no dudaron en formar gobiernos de coalición pese a seguir calificando de ilegítimo el de Sánchez. Allí donde gobiernan, se demuestra que Vox no tiene más interés en la democracia, que su utilización para acabar con ella, sus propuestas, su financiación y sus algaradas callejeras, los dejarían al borde la de ilegalización si la ley de partidos no fuera una ley florero.

El PP es en estos momentos, ese equipo que va perdiendo el partido, y en los últimos minutos recurre al juego sucio, saca toda la artillería que tiene en el banquillo y envía a su portero a rematar los córner. Los populares necesitan imperiosamente que las elecciones se celebren ya, no pueden llegar a 2026 en la oposición. Hasta cuatro ramificaciones de la Gurtel están pendientes de juicio o sentencia para entonces. El caso Púnica, con 37 acusados, comenzó a juzgarse en abril de este año y su sentencia se conocerá previsiblemente el próximo. El caso Lezo, que comenzó a juzgarse en 2023 está visto para sentencia y se espera su fallo en los próximos meses. El caso Kitchen está previsto para mayo y junio de 2026, con altos cargos del partido, incluido Rajoy, que desfilarán como testigos. Hasta 2030 el PP tiene una treintena de casos de corrupción pendientes. Para el PP, los corruptos del PSOE son un clavo ardiendo al que agarrarse. Además de los casos de la esposa o el hermano de Sánchez, que siguen utilizando aunque no se sostienen, tienen ahora un caso de verdad. Feijóo dice, con absoluto cinismo, que el gobierno de Sánchez es el más corrupto de la historia. Aznar y Rajoy tuvieron multitud de casos, Zapatero ninguno y Sánchez, solo uno de momento, pero esto no puede decirse porque "y tú más", es políticamente incorrecto.

A Feijóo, a la desesperada, solo se le ocurre convertir el Parlamento en un estercolero, cada sesión muestra lo que no debe ser la institución, insultos, mentiras, interrupciones, gritos, abucheos, pataleos, y cuando pensábamos que no podía caer más bajo, recupera un seudo informe de las cloacas de Kitchen y califica de prostíbulo unas saunas que en 2024 la Audiencia Nacional afirmó que eran "una actividad privada lícita", reprochando la "deplorable utilización partidista de este asunto". La portavoz popular dice que "no hace falta que haya pruebas de nada" y reconoce que solo se basan en informaciones periodísticas, pero preparan otra bronca en el Parlamento aireando el tema. Apremiados por sus patronos del IBEX, los populares solo se pueden salvar enfangando la política para que sus medios proclamen la imperiosa necesidad de elecciones y los indecisos lleguen a la conclusión de que todo es una mierda y no vayan a votar, pero tiene que ser este año, para el próximo ya no les vale.