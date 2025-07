De maduro amor

Al loco y al buen amor, glosados por el Arcipreste de Hita, añádase en otoño -primicia de cine- el maduro amor descubierto por BajAmar editores.

¡Ay, Carmela!

Voy a regalarte un coche de millonario, de monarca o jeque, de cardenal, por lo menos. Un coche de güisqui para que pasees tu risa. O mejor te compre un millón de ojos muertos para que ignores con quién se acuesta la luna. Quizá te extienda una brisa larga para que descanse la sombra de tu pelo en paz. Prenderé de tu vientre veinte cigarrillos encendidos para que no te moleste el humo del océano. Robaré para ti cien auroras de pan. Te arrancaré un corazón de repuesto, no sea que te me escapes en un susto. Amarraré tus nalgas a mis pestañas. Rociaré tus rodillas, tus arrugas, tus años de saliva enamorada. Atiborraré tu cuello de gargantillas hasta que me respires. Incautaré un alijo de sopas de ajo al capitán de cocina para merendar por Pascua. Romperé las nucas de los niños oligofrénicos con objeto de ofrendar un cáliz de beneficencia. Lameré tus labios secretos salpicados de rímel. Guardaré tus tetas ateridas en mis bolsillos. Recorreré una a una, dos, tres… las horas de los relojes hasta chaparte en oro. Inventaré mil y dos fábulas de noche, de manera que no te quepan en los cajones de la mesita. Rondaré tu cama cual sioux en son de amor, coronadito de plumas. Atraparé los editoriales más lúcidos en una red ingeniosa para que presumas delante de las amigas. Te cubriré de novia durante las tardes de lluvia. Asombraré a los museos municipales con las flautas de tu tristeza. Inundaré tus camisones de esperma indolente, perezoso. Lloraré un porrón de guerras en tus hombros sobrecogidos sin remedio. Trabaré tu talle y el mío con una cuerda de ginebra tan blanca como un babero. Andaré a tientas, a ciegas y a locas en pos de las uñas que escupes. Rubricaré mis pecas y mis gestos en las palmas de tus manos. Saltaré a la comba en tu regazo de volantes. Esparciré puñados de jarana que aturdan tus silencios inconsolables. Ataré los dedos gordos de los pies con sendos hilos de coser a las aletas de un pez. Y, en fin, aupado en tu almohada, contaré batallas sin cuento donde predomine la ternura.

No lo digas nunca. No cuentes que llamé a tu puerta para venderte unos zapatos de luna blanda. Clausurarán tus caprichos con sellos de plomo. Asediarán tus juegos. Si lo cuentas, hurgarán tus cosquillas de trapo con sus fusiles. Dinamitarán tus senos. Que crean que estás loca porque haces el amor encima del tejado. Arropa tus pisadas con viento venenoso, si es preciso, pero no lo pregones por ahí.