Corre a la lid

Es Javier un gijonés de pro, educado en la Inmaculada siguiendo la tradición familiar. Su abuelo formó parte de una de sus primeras promociones, a principios del siglo veinte. Su padre, nacido en 1925 cuando la nueva iglesia del Sagrado Corazón resplandecía de brillo cada 31 de julio mientras Ignacio Uría atronaba a todo fuelle tocando la marcha de San Ignacio, tuvo peor suerte. Los turbulentos años treinta, con la expulsión de los jesuitas y la posterior destrucción del edificio colegial, impidieron la sucesión educativa.

Javier sí volvió a la Inmaculada para el largo período de infancia y adolescencia, a caballo entre los años cincuenta y sesenta, que marcó para siempre su vida. Allí, compartiendo desde la preparatoria al Preu, forjó sus mejores amistades. Y entre ellas Pachu Laverdera que, más de sesenta años después continuaba siendo su mejor amigo. Los dos ya abuelos, y retirados de sus respectivas obligaciones laborales, Javier como abogado y Pachu como responsable del pequeño negocio familiar, no faltaban nunca a su encuentro semanal en el Dindurra.

Brotaban con frecuencia los recuerdos colegiales. Años de rosario y misa diaria, "introibo ad altare Dei", de jesuitas rigurosamente ensontanados con el fajín cayendo a la derecha, y de fiestas rectorales con capeas incluidas. Javier, decía Pachu, ¿te das cuenta que en aquellos años Gijón era un microcosmos jesuítico? Dabas una patada y te salían cuatro o cinco jesuitas en cada esquina. Las nutridas comunidades de la Laboral, el colegio, la Iglesiona o el Natahoyo con el Gedo y el hogar de San José. La Vanguardia Social del padre Granda con su cine Ideal, o las congregaciones de los Kostkas y Luises. Y ahora, unas décadas después, no queda ni un jesuita en Gijón… Mira, en 2017 el ayuntamiento les dio la medalla de oro, y más parece que les dieran la extremaunción, porque no pasaron ni diez años y los cuatro que quedaban se fueron para Oviedo.

Bueno Pachu, no seas tan negativo, mediaba Javier más receptivo a los discursos oficiales del postarrupismo. Todo ha cambiado mucho, hay que retomar la expresión ignaciana de la "mínima Compañía" y confiar en el papel de los laicos. Mira Javier, contestaba algo encendido Pachu, déjate de gaitas. Lo de mínima Compañía no deja de ser un eufemismo para disfrazar el haberse quedado en la mínima expresión, y sin perspectivas de relevo. Y el de Loyola bien sabía que para tener un ejército efectivo más decisiva es la oficialidad que la tropa. Ya al despedirse Javier le recordó, mientras tarareaba, sotto voce, el "Compañía de Jesús corre a la lid…", no te olvides que mañana es San Ignacio. No te preocupes, contestó Pachu añadiendo con retranca playa: pero está la cosa cómo para correr.