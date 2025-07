Anti-Asturias

El Parlamento regional ha aprobado una declaración en contra de la concesión de más privilegios fiscales y económicos a la ruinosa Generalitat de Cataluña nacionalista, que acumuló 80.000 millones de euros de deuda pública, 15.000 de los cuales se los vamos a tener que pagar ya los demás para que los de Pedro Sánchez estén algún año más en el poder. Los bonos de deuda pública de la Generalitat son considerados "bonos basura" en los mercados financieros internacionales, de no ser por el respaldo del euro de la Unión Europea, al que los independentistas de izquierdas detestan. Si el republicano de derechas Puigdemont se ha exiliado en Waterloo, monarquía belga, la líder de la CUP anticapitalista no se ha exiliado en Venezuela chavista sino en la muy capitalista Suiza.

Esta solución o lío autonomista presuntamente solidario del "café para todos" fue consagrado por consenso –nacionalistas catalanes incluidos– en la vigente Constitución de 1978, ratificada en referéndum masivamente. Lo que debía ser un modelo de flexibilidad y eficacia administrativa regional, ha degenerado en una maraña burocrática y una competición de vuelta al feudalismo, incluso discriminando al español como lengua común en la enseñanza y administración. UPyD planteó la recentralización de enseñanza y sanidad, y Vox del conjunto de la administración, aunque ahora con presencia en casi todos los parlamentos regionales, incide más en controlar la inmigración irregular, masiva y problemática.

Lo que sirve son los hechos y no las declaraciones. No solo es de cajón y justicia estar en contra de los privilegios para los más ricos (no hay que extenderlos, sino suprimir el concierto vasco y navarro), además es anti socialdemócrata y anti racional, si se quiere ser equitativo. Aparte del fracaso histórico bochornoso del socialismo marxista, lucha de clases, guerra civil, incautación violenta de lo ajeno y dictadura del partido del proletariado. Centrándonos, quienes voten en el Congreso a favor de los privilegios de catalanes, vascos u otros son en realidad antiasturianos y antiespañoles. Lo que Asturias y España necesitan es una racionalización del desvarío autonómico, y más oportunidades laborales para los jóvenes.