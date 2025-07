El pájaro y la aeronave

Hace unos años, en el despegue de un vuelo que nos llevaba a Menorca, cuando el avión tomaba altura sobre Barajas, el motor izquierdo succionó un pájaro que se cruzó en su trayectoria. Quedó instantáneamente inutilizado. Con un solo motor, la aeronave giró y aterrizó de emergencia. El piloto informó que una avería menor nos obligaba a regresar, pero la sensación de frenazo en seco en el aire y la triangulación de miradas de las azafatas, hacía intuir que algo muy serio sucedía. Otro piloto, el del avión que horas después nos llevó a destino, nos contó la verdad con ánimo tranquilizador: con los modernos sistemas de prevención, es "prácticamente imposible" que algo así ocurra. Creo que todo el pasaje tenía en mente la respuesta: sí, pero nos ocurrió.

El Ejército del Aire ha explicado que el caza que participaba el domingo pasado en el Festival Aéreo de Gijón hubo de realizar una "maniobra evasiva" ante la presencia de una bandada de pájaros. En pleno ejercicio de exhibición, el inesperado movimiento le aproximó al paseo donde decenas de miles de personas contemplaban el espectáculo. Quienes tenían buen ángulo captaron el momento, la sorpresa y la respiración contenida del público. El vídeo voló en redes y medios nacionales. De ahí las explicaciones oficiales.

Yo también estaba en el Muro en este momento y no me percaté del incidente. En otros tiempos, sin móviles ni redes sociales, habría quedado diluido en el fragor de la exhibición. En todo caso, no me hace falta haber estado a pie de maniobra evasiva para dudar de la seguridad total de estos eventos. Hace tiempo que me pregunto si es correcto que unas aeronaves hagan acrobacias sobre las cabezas de miles de personas, sobre una población con sus viviendas, calles y comercios, en resumen, a rebosar de vida.

Me lo pregunté ya viernes y sábado pasados, desde el arenal de Poniente, al observar –y escuchar– los ensayos del despliegue dominical. Las gaviotas, esas aves difícilmente intimidables, desaparecieron en segundos. Las imaginé extraviadas, en trayectoria evasiva de la súbita amenaza. En realidad, me lo pregunto cada año: ¿esto es completamente seguro? ¿o el riesgo de incidente grave es "prácticamente imposible" como aquel de Barajas que, a pesar de todo, ocurrió?

He de reconocer que el Festival Aéreo es un evento al que no le tengo especial fervor. Ahora, con la sensibilidad a flor de piel a raíz de la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza, no puedo sustraerme a lo que estarán viviendo personas desamparadas, aplastadas bajo la maquinaria de la guerra. Y, de pronto, un pájaro, una bandada, viene además a mostrarnos una grieta –mínima pero posible– en nuestra propia seguridad.