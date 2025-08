Santaclara: el profeta de la vulnerabilidad

La noticia de su muerte nos resultó a muchos sorprendente. Sabíamos de su enfermedad pero pronosticaban esperanza. Con él, la Iglesia de Asturias, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, han escrito un capítulo social de colaboración y atención a diversas formas de vulnerabilidad que merecen continuidad. Decir Santaclara, "Santa" como le llamábamos los amigos, es aludir a compromiso con los necesitados.

Su mismo atuendo, con su barba luenga, su melena blanca atada en forma de coleta, su vestimenta a lo oriental y calzado de sandalias, su colgante de cruz grande al cuello que quiso que le identificara, su voz suave y con pocas palabras le daban la imagen de moderno profeta, en su caso, profeta de todos los necesitados. Y su presencia se hacía ver en manifestaciones y reclamos de todas las causas que le parecieran justas, ciudadanas, autonómicas, nacionales y extrajeras. Puntual asistía a las convocadas en favor de Palestina, pueblo que, sin duda, era una de sus debilidades y del que tenía especial información y prestó colaboración.

José Antonio Santaclara fue una versión, similar en la faena pero distinta en el estilo, de otro asturiano, Angel García, el de Mensajeros de la Paz, para los que no hay vulnerabilidad nueva que asome su maldad que ellos no descubran y remuevan lo que haya que remover para prestarles alguna atención y remedio. Los dos andan(ban) ahora con los afectados por la carencia de salud mental que está dañando a un número cada día creciente y llamativo de niños y jóvenes. Mientras otros se lamentan, ellos ponen manos a la obra. Sacerdot4es, los dos, son de esos que rompen esquemas y clichés y hay que dejarlos actuar aunque no haya estilo ni norma general a la que se ahormen.

La vida de Santaclara, sus ochenta y tres años, se pueden resumir en dos etapas: la de un buscador y un escuchador. Sus primeros años, desde la adolescencia, fue un buscador de Dios, o mejor un buscador de lo que Dios quería o esperaba de él. Tenía un gen místico que no perdió nunca, que le llevó a andar por varias formaciones religiosas, los Hnos. de la Salle, los Sagrados Corazones, la Trapa, los Hnos. de San Juan de Dios. Después fue un escuchador de la voz de Dios que le hizo oír el grito de los necesitados más vulnerables, empezando por Hospital Psiquiátrico, el Teléfono de la Esperanza, recibiendo la ordenación sacerdotal en 1979, cuando tenía 36 años, para comprometerse más y tener iniciativa en las instituciones que puso en marcha, desde "Chavales en Libertad" hasta la Fundación Siloé en plena pandemia del VIH/sida en los años ochenta. No cabe duda que tenía una sensibilidad finísima para captar las necesidades sociales, imaginación práctica para salir al paso con ayuda y una determinación machacona para ponerlas en práctica. Con suavidad seducía y convencía.

Dada su reconocida personalidad y los premios merecidos que ha recogido: "Hijo Adoptivo de Gijón", "Medalla de Plata de Asturias", "Hijo Predilecto de Morcín" y otros más, quisiera destacar, su capacidad para crear equipos de trabajo y contagiar a personas voluntarias, benefactores, congregaciones religiosas, tan importantes en su funcionamiento, para poner en pie las instituciones benéfico-sociales que fundó. Segundo, la colaboración que siempre encontró en los departamentos del Principado sin la cual difícilmente se podrán sostener. Destaco, por conocimiento directo, a la consejera María Antonia Fernández Felgueroso y, en otro campo, a Nicanor L. Brugos. Por supuesto que hay más personas. Como final, afirmar que ha sido un cura comprometido que vio claro que su misión estaba entre los gestos de una "iglesia samaritana" a la que se entregó con fidelidad y generosidad, sabiendo que hay otros muchos que hacen una gran labor que no sale en los periódicos, pero que a él le tocó estar en la frontera.