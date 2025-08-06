"La heroica ciudad dormía la siesta". La conocida frase de Clarín permanece como metáfora actual de la pasividad e indiferencia de los gobiernos frente a la realidad social.

Gijón, como antítesis, es una ciudad que fue capaz de impulsar su propia transformación, gracias al dinamismo de sus instituciones y su sociedad. Sin embargo, tras diez años de gobiernos de derechas, Gijón empieza sumarse a las ciudades indiferentes ante la realidad social.

Como en el matrimonio de conveniencia de Ana Ozores, en el pacto de conveniencia de Foro y Partido Popular y un ultraderechista tránsfuga, no hay amor, si no interés. Los tres grupos se apoyan para imponer su nihilismo sin sobresaltos. ¿Qué han aportado los diez años de gobiernos de Moriyón en la ciudad? ¿Qué problemas se han asumido y resuelto?

Los problemas de movilidad, no. Desde el 1 de julio centenares de ciudadanos hacen cola porque nuestro gobierno municipal ha decidido duplicar el precio del autobús municipal. Tras descensos generales e históricos en los precios del transporte público, el precio del autobús, en Gijón, se duplica. No pasa en otras ciudades, pasa aquí. Del aparcamiento, mejor no hablamos.

El problema de la vivienda, tampoco. Asturias es la tercera provincia de España en la que más sube el precio del alquiler. En el anterior mandato, el gobierno municipal cedió el suelo del solar de peritos donde, con ayudas de los gobiernos de Asturias y de España, se están construyendo 250 viviendas, de alquiler reducido. No se construirán más porque Foro ha decidido no continuar. En lugar de eso, entregará el suelo público a las constructoras, que pagarán "en especie" (20 viviendas) y podrán vender el resto de las viviendas a precios ligeramente inferiores a los de mercado. ¿Qué jóvenes podrán aportar la entrada que les van a pedir? ¿Cuál será el precio de estas viviendas, dado el mercado y la escasez de vivienda de Gijón?

¿Y la promoción de la cultura? La UE elegirá, en el año 2031, una ciudad española como Capital Europea de la Cultura. Gijón, por decisión de su gobierno, no se presentará a la convocatoria. Oviedo, sin embargo, si lo hará.

¿Cómo será el futuro? "Brillante", nos dice el gobierno municipal, mientras aumenta la superficie de terrazas y de chiringuitos. Turistas tenemos y tendremos, pero ¿sabremos gestionar esta realidad? Muchos lo dudamos, como dudamos de ese nuevo "Solarón", que, con acentuado triunfalismo, Carmen Moriyón nos ofrece en Naval Azul, sin explicarnos por qué ha renunciado a los 7 millones de euros que aportaba el puerto para urbanizar el paseo marítimo. Será que, los que no somos indiferentes, no lo entendemos.