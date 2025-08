A vueltas con la lírica

Más pena que gloria para otro primer domingo de agosto, fecha en que Gijón celebra el día de Asturias. Y lo digo porque pena da el comprobar en que ha quedado la que era una de las principales citas de nuestro calendario festivo, el espectacular desfile de carrozas. Con mejores palabras que las mías lo contaba hace unos días, en sus acertados comentarios en redes sociales, Hernán Piniella: "festejo que eliminaron del verano gijonés los verdugos de la alegría, esos que parece que todos les ofende cuando la idea no sale de ellos".

Una pérdida lamentable en ese bullebulle de festejos, espectáculos, feria, festivales y jolgorios varios que es el verano gijonés. En el que también se echa en falta, y no me cansaré de denunciarlo, mayor atención a la lírica, que sigue contando con una sufrida y notable afición local. Así quedó demostrado en el lleno del teatro de la Laboral para la segunda edición de "Gijón del aria mía", acontecimiento que parece consolidarse gracias al meritorio esfuerzo de la iniciativa privada.

Lleno absoluto también, la pasada semana, en el Jovellanos para "Una noche de zarzuela", espectáculo con el que Divertia intentó salvar los muebles de esa injusta desatención de nuestro coliseo local al género lírico, que parece responder al planteamiento de quien quiera ópera o zarzuela que se vaya a Oviedo. El entusiasmo del público no compensó lo que no fue más que un ligero vodevil escénico creado para entrelazar, uno tras otro, conocidos números de nuestro género lírico nacional, en no pocos casos mutilados y recortados, pero también de la revista (Los nardos de Las Leandras) y la copla (Yo soy esa). Los solistas cumplieron aseadamente su misión, con la veterana mezzosoprano Milagros Martín a la cabeza, y pese al exiguo acompañamiento musical de un cuarteto, piano incluido. Más que una noche de zarzuela fueron migajas, o perlitas si prefieren un término menos hiriente, de la misma.

Lo que la afición gijonesa demanda, con justicia, es la vuelta al Jovellanos de montajes escénicos de títulos zarzuelísticos, ausentes de su programación desde hace décadas. Este mismo verano, y en la villa y corte de Madrid, dos compañías ofrecen sendas mini temporadas de zarzuela con conocidísimos títulos del repertorio (La revoltosa, La verbena de la Paloma, El barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, o Agua, azucarillos y aguardiente). Son la Compañía Clásicos de la Lírica, en el teatro de La Latina; y la Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla en el teatro Gran Vía. Seguro que no sería muy complicado convencer a alguna de ellas para que recalara en Gijón. Ahí queda el apunte por si Divertia quiere tomar nota, y ofrecer al público gijonés algo más que píldoras líricas a cuentagotas.