Opinión

Raúl Suevos

Raúl Suevos

Refutando a los refutadores

Confieso que, por pudor, no me he atrevido a poner el título que correspondía realmente, "Refutación de la refutación", al-Tahafut al-tahafut en árabe, del discurso-ensayo que desarrolló el gran Averroes para contestar, y refutar, aquel Tahafut al-falasifa, o lo que es lo mismo, Refutación de la filosofía, que publicó en 1091 el más famoso de los teólogos islámicos, Al Ghazalli, en el que ponía a parir a Avicena, y de paso a Aristóteles y Platón.

La obra de Averroes, su traducción en español, duerme a la espera de que alguien la publique en un archivo familiar de Pola de Siero, donde la dejó su autor, el olvidado coronel capellán don Carlos Quirós, y en ella el filósofo cordobés derriba toda la construcción intelectual de Al Ghazalli, muy ortodoxa y beneficiosa para los presupuestos del poder. El asunto le costaría el destierro al cordobés cuando los Almohades, los yihadistas de la época, llegaron a Al Andalus. Ye lo que hay.

Los refutadores de hoy, los ghazallis, en mi opinión y al socaire de los sucesos de Torre Pacheco, son los que se empeñan en quitar importancia a las algaradas achacándolas a interesados grupos de ultras, como los que en Paiporta atacaron al doctor Sánchez supongo, al tiempo que cantan las excelencias y la necesidad de aceptar el multiculturalismo, utilizando este neologismo para ocultar que los problemas de convivencia que se dan en Europa, y por tanto en España, se producen sólo con una cultura, el Islam.

No existen problemas de convivencia con los grupos procedentes de Asia, o de Hispanoamérica, tampoco con los del África subsahariana, salvo si son de confesión islámica, pese a que como todos los grupos emigrantes en la historia tienen tendencia al agrupamiento en barrios específicos donde cuentan, o creen contar, con redes de apoyo cultural. Sus problemáticas, cuando se dan, lo son de carácter delictivo tradicional, y tratados por policía y jueces, como corresponde.

Estos ghazallis modernos, interesados ellos, no ven más allá de los posibles votos, y la mano de obra barata, y olvidan que el Islam es una religión universalista, beligerante y violenta ya desde la toma de Jáibar en el 628 y el posterior degüello de los varones judíos y la esclavitud de sus mujeres; no comprenden que ante la tremenda cohesión que presenta su cultura los sistemas democráticos representativos muestran una debilidad estructural que será aprovechada pasado un tiempo; no entienden, en el caso español, que las banlieues francesas y los barrios sellados suecos nos avisan de lo que viene; no comprenden que, más allá de lo políticamente correcto, hay que desarrollar políticas que pongan coto a la emigración descontrolada y a las naturalizaciones regaladas. O preparar el cuello, como nos avisaron los muchachos de la Rambla de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents