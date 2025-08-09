Una Semanona festiva y segura

EN IMÁGENES: Concierto de "Los Secretos" en la Semana Grande de Gijón / Ángel González / LNE

Gijón bulle. Lo hace desde hace varias semanas, gracias al buen tiempo de finales de julio y principios de agosto, una fórmula que se suma a la programación festiva que sirve como principal reclamo. Dicho de otra forma, desde el Festival Internacional Aéreo en la bahía de San Lorenzo, no cabe un alfiler en la ciudad. Y la previsión es que vaya en aumento. Se vio en el primer concierto de la playa de Poniente, a rebosar para escuchar a "Los Secretos" –no tanto en la plaza Mayor horas antes, con el pregón, lo que debería hacer reflexionar al Ayuntamiento–, como se ha visto estos días en las mesas del paseo Gastro, en el recinto ferial Luis Adaro, de San Lorenzo al Arbeyal, en las colas para sacar entradas en El Bibio. No está de más invitar al civismo en un momento en el que la ciudad gana miles de habitantes para disfrutar de unas fiestas tranquilas y seguras.

Más allá de la seguridad, en la que cada año trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de forma coordinada, otro de los factores a tener en cuenta es la limpieza. Disfrutar de este a oeste de la ciudad, como la oferta propone, es lo primordial, pero también que gijoneses y visitantes tomen conciencia de que la ciudad está activa durante todo el día. En esas labores se esfuerzan los operarios de Emulsa para que la capital marítima del Principado esté lo más limpia posible para que un día tras otro, hasta el Restallón del día 15–y el final de la Feria de Muestras y la de Begoña, que alargan la Semanona hasta el domingo–, siga siendo apetecible salir a caleyar por la ciudad.

Los conciertos, con la atracción de Bonnie Tyler; las principales figuras del toreo como Morante y Roca Rey en El Bibio, todas las propuestas posibles en el recinto ferial Luis Adaro, la música en el Jardín Botánico, la misa del día de Begoña, la danza prima... Los ingredientes están puestos y el buen tiempo parece que acompañará. Repetir el éxito del pasado año, depende, en buena parte, de que Gijón vuelva a mostrarse como la ciudad abierta, acogedora y respetuosa que es. Rasgos que todo turista que la visite deben predicar también.