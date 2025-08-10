El primer club taurino de Gijón

La historia es bien conocida. La plaza de toros de El Bibio se inauguró en agosto de 1888 y las obras habían sido muy rápidas, desde enero de ese mismo año. La Plaza se inauguró el domingo 12 de agosto de 1888, tras poco más de medio año de obras porque la primera piedra se puso el 2 de enero. En esa inauguración torearon "mano a mano" Luis Mazzantini (verde y oro) y Rafael Guerra "Guerrita" (azul turquía y oro). A las cuatro y media empezó la corrida y los toros eran de José Orozco de Sevilla. La segunda corrida fue el lunes 13 y la tercera el día de Begoña de aquel 1888. Con los mismos matadores las tres corridas.

A partir de ahí espectáculos taurinos sobre todo en agosto, y muchos años con motivo de San Antonio el 13 de junio. En otras fechas también naturalmente. Toros y todo tipo de espectáculos. Desde 1888 hasta ahora mismo.

La primera novillada fue muy pronto. Ese mismo mes, el lunes 20 de agosto de 1888, con la participación de los novilleros Juan Jiménez "El Ecijano" y Rafael Ramos "El Melo". Nos cuenta la prensa que en aquella primera novillada en El Bibio un tal Corinto realizó el salto de la garrocha, y nueve caballos de los picadores murieron ese día. Otro apunte. Los primeros rejoneadores que actuaron en El Bibio fueron dos: Isidro Grané y Mariano Ledesma. El 9 de agosto de 1903 dos toros fueron para esos rejoneadores y los otros cuatro para Miguel Báez Quintero "Litri" y José García "Algabeño". Es curioso que los dos rejoneadores participaron en los dos toros a la vez, por colleras, y leemos que los mataron a rejón "aunque si eso no hubiera sido posible estaba preparado el torero Antonio Navarro ‘Morito’".

¿Primera corrida nocturna en El Bibio? Fue el 29 de julio de 1909 con motivo de una visita de la infanta Isabel y hablamos de una hora ciertamente nocturna: las diez de la noche. Nos cuenta "El Noroeste" que la infanta al salir al palco "agitó su albo pañuelo" para saludar a unos 7.000 espectadores; que luego hubo gaita y tambor, éste a cargo de José Sánchez González "El Tambor de la Abadía"; que unos bailadores llaniscos bailaron El Pericote; que hubo un Don Tancredo que "ganó una ovación y un billete del Banco de España por parte de la infanta", y luego el espectáculo con toreros locales como Fernando el de la Venta y El Hojalaterín. La cosa terminó "cuando habían dado las doce de la noche".

Las primeras noticias sobre un club taurino en Gijón datan de abril de 1906. En Gijón funcionaba una asociación de nombre "La Terpsicore" que organizaba bailes por ejemplo en los Campos Elíseos. En la mitología griega Trepsicore es la diosa de la poesía ligera y de la danza. De ese grupo partió la idea que fue realidad pasados unos meses En marzo del año siguiente una revista taurina madrileña, "El Chiquero" del 18 de marzo de 1907, anunciaba: "El día 3 del corriente tuvo lugar la inauguración del Club Taurino de Gijón, entidad fundada con el objeto de fomentar la afición en aquella región y que se propone organizar becerradas con fin benéfico. Le deseamos prosperidad sin cuento a la nueva Sociedad".

En un lugar no identificado de la carretera de la Costa (quizás cerca de El Bibio) tenía su sede, y una de las primeras actividades fue un concierto a cargo de la rondalla "El Porvenir de la Juventud". Ese concierto supuso un homenaje a "El Barbián". Rufo Fernández "El Barbián" (barbián significa valiente, osado) era un torero gijonés, el segundo en vestirse de luces tras Andrés Infiesta. En ese mismo 1907 el Club Taurino de Gijón organizó su propia verbena de San Juan. Duró muy poco ese club taurino.

Pasaron los años y en diciembre del año 1912 se forma otra peña con un nombre parecido "Club Taurino Gijonés". La sede de ese club estaba en la antigua Aduana, es decir en El Muelle, en lo que hoy son locales de la Autoridad Portuaria anexos a la sala de exposiciones "Antigua Rula" y tenía "un buen número de socios". Esa peña taurina, como la anterior, tenía su cuadro artístico y su rondalla, y solo sabemos el nombre del secretario de la junta directiva: Bernardo Suárez. Con el mismo nombre de "Club Taurino Gijonés" se fundó muchos años más tarde –en el café Imperial de la calle Corrida, en el año 1946– otra peña taurina gijonesa.

La historia de las peñas taurinas en la ciudad –desde esas que citamos hasta nuestros días– está por escribir. Son unas cuantas ahora, pero fueron muchas. Antes las peñas taurinas no solamente eran grupos de aficionados que acudían a El Bibio a ver las corridas y en sus locales "hablaban de toros y ese mundo", sino que en ocasiones organizaban sus propios festejos en El Bibio. La sociedad La Chistera fue muy popular y activa organizando bailes, carnavales en distintas salas y toros en El Bibio, pero la Peña Taurina Gijonesa también lo hizo estando al frente de todo tipo de festejos. Eran aficionados taurinos que ejercían de empresarios.

Corrida en El Bibio en 1922. / Constantino Suárez