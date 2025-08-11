El material del que están hechos los sueños

Con el cine me pasó algo parecido a lo que me ocurrió con el fútbol. Cuando empecé a ir a El Molinón, el Sporting peleaba por ganar la liga y en el campo se coreaba aquello de «Así, así, así gana el Madrid». La primera vez que entré en un cine fue en el María Cristina. Mi hermano me llevó a ver «La Guerra de las Galaxias». Pensaba entonces que aquello iba a ser así siempre, que el Sporting era un grande entre los grandes y que los cines nunca iban a dejar de estar.

En el Arango vi con mi hermana «Volver a empezar» y lo único que me gustó en aquel momento fue que el escenario era la ciudad en la que vivía, aunque más tarde comprendí que una de sus secuencias de interior fue la que cambió mi manera de entender y de ver películas. En ella, el personaje que interpreta Antonio Ferrandis le enseña a su amigo del alma, el Roxu (interpretado por José Bódalo), un papel, que este lee mientras se le humedecen los ojos. Suena el Canon de Pachelbel y yo entiendo por primera vez en mi vida el sentimiento que te puede proporcionar la combinación de dos actores extraordinarios con un texto breve y conciso y la música precisa. Creo que ahí comprendí el poder del cine y supe también que existían escenas que se me quedarían grabadas para toda la vida.

En los multicines Hollywood nos pasamos la noche entera viendo películas de Alfred Hitchcock en versión original subtitulada; en el segundo piso del Robledo vi una secuela de Tiburón en 3D aterrorizado, no tanto por lo que se veía en pantalla como por el recuerdo de las víctimas del incendio en la discoteca madrileña Alcalá 20 que se había producido unos días antes.

Cumplir años significa también ver cómo los lugares que creíste eternos van desapareciendo. El alma de las ciudades la conforman también espacios a los que te llevaron de pequeño, a los que luego fuiste solo o con amigos; los que visitaste con tus hijos, para ver más tarde cómo un día también iban ellos solos o con amigos en un ciclo interminable. Cada cual tiene los suyos, y en mi memoria están algunos que aún viven, como la librería Paradiso, la hamburguesería Los Vikingos (o la Escalerona) y Casa Tino. Otros, como los cines de mi infancia, han desaparecido por completo.

No fui asiduo del Autocine de La Providencia, pero sí puedo entender perfectamente la sensación que experimentan muchas personas desde que los propietarios anunciaron que ya hay fecha de cierre definitivo. Treinta y dos años dan para un par de generaciones y para muchas historias. Decía Shakespeare en «La tempestad» que «estamos hechos del mismo material que los sueños» y nada los alimenta más que los recuerdos.