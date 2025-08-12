Maneras de hacer el "ridiculum vitae"

Aunque en las últimas semanas el tema se ha popularizado, la cosa no es de ahora, porque lo de maquillar, embellecer e hipertrofiar el historial académico tiene una tradición demasiado larga como para creer que se acaba de inventar. Lo que pasa es que no hay día en que algún político no se vea forzado a dimitir, por ejemplo, por haber incluido en su curriculum un "Master en elaboración de listas electorales" cuando lo único que acredita es un curso de "Corte y Confección"…

–¡Pero si ye lo mismo, joé!… ¿o cómo crees que se faen les listes, ho?… cortes por aquí un poquiñín, cortes por allá otru poquiñín, y ya tá fecha la lista pa les autonómiques, o pa lo que se tercie…

–¡Home, ya!…¿y uses les tijeres que te dan por haber estudiao "Corte y Confección" pa facer les listes, ho?

–…Pues mira, sí, fíu, son muy necesaries…

–…Lo tuyo ye muy fuerte, Silverio, ya nun sabes qué inventar…

–Dígote que son muy necesaries porque si algún afiliáu se pon pelmazu insistiendo en que lu meta en la lista, saco les tijeres y dígo-i: "o marches escopetáu d’aquí, o nun vuelves a ser padre"…

–¿Y la tela, Silverio? ¿ónde tá la tela?…

–…Bueno, la "tela" nun la empieces a cobrar hasta que nun salgas diputáu o concejal, pero habéla háila…¿non ves, en consecuencia, que ye lo mismo?…

Como los dimitidos por haber aplicado cirugía estética a su curriculum no pierden la ocasión de referirse a su sentido de la dignidad y sostienen que son personas de honor, las confesiones religiosas de toda la vida están realmente preocupadas por la competencia desleal que les pueden estar haciendo estas personas, que son capaces de fundar nuevas religiones, ya que utilizan argumentos poderosos…

-Vamos a ver, rapazos…¿en qué seminariu estudió el Apóstol San Pedro pa convertíse en el primer Papa, ho?… ¿a que ni se matriculó, siquiera?… ¿y alguien i dixo que tenía que dimitir, ho?

–Non hubo tiempo, Belorcio, porque lu crucificaron cabeza abaxo…

–¿Y a Jesucristo? ¿alguien lu denunció por haber caminao sobre les agües del mar de Galilea en sin haber obtenido el títulu oficial de actividáes acuátiques recreatives?… ¿y lo de los panes y los peces?…¡nun me vas decir que taba tituláu como "manipulaor de alimentos" pola universidá de Jericó!... o sea que ¿qué más da si el mi curriculum diz una cosa por otra, si la xente mas importante de la historia nun sacó ni el certificáu de estudios primarios?

Lo peor de todo es que, muchos de los que disfrutan inventándose un curriculum vitae con más fantasía que "Las mil y una noches" y que luego lo cuelgan en las páginas web de sus partidos, aunque tengan imaginación, donde fallan es en los aspectos formales de los documentos que aportan…

-¡Ah Veneranda!… pa mi idea que esti títulu que acabes de presentar ye sospechosu…igual ye falsu…

–¿Falsuuuuu?…¡¡que se muera el secretariu general del partíu si esi documentu ye falsu!!…¡pero si ye de la universidá d´aquí!…

–…Ya… pero ye la primera vez que veo escribir Oviedo con hache intercalada, "Ovihedo"…

–¡Qué bobada!… seguro que eso ye cosa de la imprenta…además, la "hache" ye muda, o sea que como si nun tuviera puesta…

–…Y tú, Vanessa-Jéssica…eso que cuentes de la tu tataragüela judía, pues, fía, non ye fácil de creer…

–¡Pues toa la vida se dixo en mi familia que había asistío al partu de Caín y Abel, y como en aquella época eses coses non se registraben, pues…¡¡pero ye un méritu que nun voy dexar fuera del mi curriculum por eses minucies!!.

–Oiga don Manolo… aquí vien un militante pa presentar un currículum onde diz que trabayó afílando les fleches que lanzaben Pelayo y los suyos a les tropas musulmanes.., ¿mándolu pasar, o i digo que vaya baxando en ascensor desde el décimu piso, sin advertí-i que la cabina tan reparándola en la fábrica?… n