El monaguillo de la sotana y la sonrisa

Hay gestos que pasan desapercibidos, pero sostienen la belleza de lo sagrado. Ignacio es uno de esos gestos. Monaguillo de los buenos, de los que no necesitan focos ni aplausos. Llega siempre antes que nadie, tiene la sotana impecable y los ojos despiertos. Saluda con respeto y se mete de lleno en lo suyo: preparar el altar como quien pone la mesa al Rey.

Ignacio lo tiene todo en la cabeza: el orden de los objetos, los tiempos de la misa, los silencios, los símbolos. Domina el toque de la campanilla como nadie, sabe cuándo se lleva el incienso, dónde está cada cosa en la sacristía. Es discreto, rápido, atento. Se mueve como si flotara. Y sin que uno se dé cuenta, la misa ya está en marcha y él está en todo.

Tiene esa mezcla rara de responsabilidad y alegría. A veces le ayuda su hermana María, y él le explica las cosas sin mandar. Le gusta servir, y se le nota. Cuando sostiene el libro al sacerdote, lo hace con firmeza. Cuando acerca las vinajeras, no se le cae ni el alma. Cuando dobla los paños al terminar, lo hace como si fueran un tesoro.

Después de la misa, Ignacio sigue: recoge, apaga las velas, ordena, deja todo listo para la siguiente celebración. Y se va sin hacer ruido, como llegó. Pero deja algo en el aire: una lección silenciosa de entrega.

A veces pienso que Dios le sonríe desde el altar. Y que Ignacio, sin saberlo, toca el cielo cada domingo.