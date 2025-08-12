Slavoj Zizêk

El filósofo esloveno de 76 años cuyo nombre da título a este artículo, autor de más de 50 libros, ofrece a un periódico declaraciones tan desasosegantes, desde el plano personal al ideológico, que algunas anoté de pasada como nutrientes de este comentario.

Dice estar triste y en pánico por culpa de su vejez: que solo vive para trabajar, que necesita dormir mucho, que pierde facultades a chorros y que eso no le gusta porque no cree en absoluto que la edad aporte sabiduría, que lo auténticamente sabio consiste en reconocer que no se puede mear contra el viento. Dice que odia la idea de morir lentamente, que la prefiere instantánea; que no se imagina a sí mismo sentado como un viejo idiota inactivo, que, si así fuera, se quitaría la vida, como se la quitaría si observara que a su mujer o a sus hijos les afectase una muerte lenta y con dolor, que no podría soportarlo.

Dice, en plan naif, que el sexo le parece algo íntimo; que no acepta que todo gire alrededor del consentimiento, dado que en la prostitución puede haberlo, que la verdadera violencia y explotación en las relaciones sexuales también podrían asumir la forma de algo consentido.

Dice estar en contra de la cultura de la cancelación: que se supone que quienes la practican persiguen el objetivo oficial de promover la diversidad, la inclusión, pero lo que en realidad hacen es excluir a aquellos que no aceptan su definición de inclusión o de diversidad.

Dice que no podemos hablar de un mundo mejor, sino de supervivencia colectiva, de continuar con una vida normal, con libertades, en estados de emergencia; que ante las amenazas universales (guerra nuclear, desastres naturales, inteligencia artificial…) tiene que haber una cooperación internacional más fuerte, un control mayor, primero paneuropeo, luego global; que la izquierda debe pensar, no en abolir el mercado o el capitalismo, pero sí en someterlo a un control colectivo más contundente; que ante situaciones de emergencia, la gente prefiere la eficiencia.

Dice que existen estudios que miden periódicamente el cociente de inteligencia, donde se deja claro que desde 2010 la mayoría de la humanidad es cada vez más estúpida, que nos apoyamos tanto en lo digital que, simplemente, pensamos y razonamos cada vez menos; que hasta 2010 éramos un poco más inteligentes cada año, mientras que, desde entonces, la tendencia es decreciente.

Dice que necesitamos formas obligatorias de cooperación; que el apagón ibérico demostró precisamente que tan abundante interconexión nos convierte en extraordinariamente vulnerables; que, en consecuencia, necesitamos mecanismos de coordinación independientes del dominio abusivo de aquellos mercados malhechores que pretendan limitar, debilitar la soberanía de los Estados.