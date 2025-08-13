Abochorna que hayan pasado tres años de genocidio, con miles de gazatíes asesinados, y muchos más muriendo de hambre mientras Israel y Estados Unidos comercian con la ayuda humanitaria, para que la UE reconozca ahora que "…existen indicios de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de Derechos Humanos".

Abochorna que la UE con casi doscientos mil millones de euros gastados en Ucrania, se quede a dos velas, limitándose a ver como Putin y Trump se reparten el botín.

Es bochornoso el chantaje arancelario que Von der Leyen aceptó mientras Trump jugaba al golf, y que se declare orgullosa de haber conseguido rebajar el latrocinio del 35 al 15%, cuando las cifras son meras ocurrencias del patán americano. Aceptando el chantaje, nos pone a merced del chantajista, que ya habla de nuevos aranceles si no le entregamos seiscientos mil millones de euros, "mi regalo", para invertirlos a su antojo.

Europa no debe nada a Estados Unidos, ellos están en deuda con Europa, que con una OTAN que le aporta muy poco, les contrapesa con Rusia ahora y antes con la URSS. Trump ha emprendido una carrera a tumba abierta guiado únicamente por sus ocurrencias, pero los resultados no son los que esperaba, y su respuesta es despedir a quien contabiliza esos resultados, como buen tirano, mata al mensajero. Trump, abusón y cobarde, no negocia, amenaza y luego rebaja el tono para que la otra parte crea que ha conseguido algo, va de farol, y quienes le han hecho frente nos señalan el camino.

Von der Leyen justifica aceptar los aranceles para evitar una guerra comercial, ignorando que Europa seguramente ganaría esa guerra, y que una negativa firme haría retroceder a Trump que solo sabe andar por caminos trillados. No sería esa la única respuesta posible, en marzo escribí: "Es el momento de plantearse una OTAN exclusivamente europea, con ejército e industria de armamento propios, actualizando las condiciones de las bases americanas a parámetros actuales o recuperándolas a medida que vayan venciendo los compromisos adquiridos. Es hora de explicar a los 27 lo que debe ser Europa, ensayando nuevos caminos y advirtiendo que el que no quiera seguirlos con el resto, tiene la puerta abierta".

Hay nuevos mercados dispuestos a recibir a Europa con los brazos abiertos. Es hora de decirle a Trump, que preside una potencia quebrada, y que en Europa, mandan los europeos.