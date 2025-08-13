Con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, clarines y timbales volverán a sonar esta tarde en el coso de El Bibio, abriendo una nueva feria taurina de la Virgen de Begoña. Pese a quien pese, es este el evento más antiguo y continuado en el veraneo y festejos gijoneses. Muy anterior a la noche de los fuegos, al hípico, y por supuesto a incorporaciones más recientes como el festival aéreo, o las barracas adornadas de literatura. Hubo festejos taurinos desde mucho antes, pero la feria de Begoña llegó para quedarse con la inauguración de la plaza de toros, en el ya lejano 1888. Desde entonces fueron contadísimas las interrupciones, sólo provocadas por la guerra civil, la pandemia en 2020, y la fugaz y fraudulenta prohibición, impuesta en 2022, por una alcaldesa cunera venida de la heroica ciudad.

La empresa ha logrado una sobresaliente combinación de diestros y ganaderías que auguran una exitosa feria; aunque la reciente cogida de Morante, en Pontevedra, ponga en riesgo tanto su presencia como lo que era un previsible lleno en El Bibio. Nuestra feria es una de las principales del norte; sólo superada por las de Bilbao, que últimamente parece perder algo de fuelle, y Santander, por el contrario en tiempos dulces. Podemos además presumir de contar con la plaza más bonita de toda la fachada cantábrica, una auténtica bombonera neomudéjar por ahora, laus Deo!, a resguardo de cuestionables intervenciones como la de una cubrición permanente. Auténtico “place to be”, donde ver y dejarse ver en estos días festivos. Como dijo Angel Junquera, antiguo presidente del coso, en tiempos del breve interregno censor, "una semana grande sin toros en El Bibio es como una fabada sin compango".

La fiesta vive un buen momento, con una creciente afición juvenil que se incorpora a los tendidos sin prejuicios previos. Mi reconocimiento, por supuesto, a un sector importante de la población que, sin compartir la afición taurina, respeta la libertad de quienes sí somos aficionados a este espectáculo que, por el momento, goza de protección legal, a nivel nacional, como patrimonio cultural inmaterial. Respeto también a quienes, desde posturas antagónicas, propugnan su abolición, siempre que lo hagan sin descalificaciones ni insultos. En Gijón la habitual manifestación antitaurina no supera, en participantes, a la media diaria de los asistentes a la plaza que, por cierto, pasamos antes por taquilla. Además, deberían ser conscientes de que su objetivo sólo puede lograrse con una derogación de la actual ley de protección de la tauromaquia, y la consiguiente aprobación de una ley estatal que la prohibiera. Algo poco asumible, siendo realistas, por los principales partidos nacionales. Lo demás, como el destemplado intento local basado en una prevaricadora e inexistente ruina de la plaza, sólo es gastar pólvora en salvas. n