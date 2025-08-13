Un Viaje por el Gijón sidrero de ayer

Cierro los ojos y el aire se llena de ruido y bullicio y oigo el traqueteo de los tranvías y el silbido del ferrocarril Langreo-Gijón.

Esta exposición, me lleva a pasear por este pasado, donde la sidra no es solo una bebida, sino el alma de una cultura que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Más de 70,000 personas han cruzado las puertas de esta muestra en solo una semana y, cada visitante, con sus susurros de asombro y sonrisas, me recuerda por qué he querido contar esta historia: El origen de la botella de sidra, del vaso, del escanciado y de los chigres que laten en el corazón de Asturias.

Un hombre, una botella, una revolución

La exposición comienza con un nombre: Tomás Zarracina. En 1857, este visionario gijonés, con la audacia de quien sueña más allá de su tiempo, creó la primera botella de sidra champán que tanto triunfó en Cuba o México. Quince años antes de que los catalanes perfeccionaran su cava, Zarracina ya había dado con esta fórmula de origen francés que transformaría la sidra asturiana.

Caminando por la exposición observo a los visitantes detenerse ante aquellas botellas primigenias, con su vidrio grueso y su etiqueta desgastada. Sus ojos se iluminan al leer que Gijón fue pionero en un arte que muchos atribuían a otras tierras. "¡Esto ye nuestro!", murmura una mujer a su acompañante, y siento un nudo en la garganta. La sidra champán no era solo una bebida espumosa; era un símbolo de innovación, de una ciudad que, entre el humo de sus fábricas y el bullicio de su puerto, miraba al futuro.

Pero la revolución no terminó con Zarracina. La exposición nos lleva al momento en que la industria sidrera, pujante como las fábricas de chocolate y tabaco que definían el Gijón del siglo XIX, dio un paso más. Fue entonces cuando nació la "botella molde de hierro", un diseño robusto y estandarizado que se convirtió en el emblema de la sidra natural. Los visitantes se acercan, algunos con una sonrisa, otros con la mirada perdida, como si imaginaran a sus abuelos sosteniendo esas mismas botellas en un chigre abarrotado.

Los chigres y las romerías: el corazón de la sidra

El recorrido nos lleva a los chigres, nombre que aparece por primera vez en un diario gijonés allá por los carnavales de 1869, esos locales humildes donde la sidra se convirtió en algo más que una bebida: Un ritual. Las fotos en blanco y negro muestran mesas de madera gastada, vasos anchos y hombres con boina escanciando con una precisión que hoy nos parece casi mágica.

Pero lo que más llama la atención es una imagen de los años 20: Un hombre vierte sidra desde una xarra antigua, no a un vaso, sino en el caparazón vacío de un centollo. Los visitantes ríen, algunos incrédulos, otros conmovidos viendo que en aquellos tiempos todo valía para compartir un culín. Ese gesto, tan peculiar, es un recordatorio de la creatividad y la espontaneidad de una época en la que la sidra unía a las personas, sin importar si el recipiente era de vidrio, de barro o un centollo.

Las romerías, otro pilar de esta cultura, también tienen su espacio. En las parroquias rurales de Gijón, como Somió o Deva, las fiestas al aire libre eran una explosión de vida. Tanto las fotos como los cuadros de famosos pintores gijoneses muestran a mujeres con mantones y hombres con chalecos, bailando al son de la gaita mientras la sidra corría de mano en mano.

Un plano, un tranvía, un Gijón perdido

Uno de los momentos más especiales del recorrido es cuando los visitantes se topan con un plano antiguo de Gijón. Las calles, muchas con nombres que ya no reconocen, serpentean en un trazado que parece familiar pero extraño. La línea del tranvía, hoy desaparecida, cruza la ciudad como una cicatriz de progreso. "Mira, aquí estaba la calle de mi güela", señala una mujer, y su dedo recorre el plano en la pared con una ternura que me estremece. Ese plano no es solo un mapa; es un puente entre generaciones, un recordatorio de que el Gijón de hoy se construyó sobre los cimientos de aquella ciudad industrial, donde el ferrocarril y la sidra eran los latidos de su corazón.

La exposición no solo habla de objetos, sino de personas. Cada botella, cada vaso, cada xarra cuenta una historia de esfuerzo, de ingenio, de comunidad. Mientras camino entre los paneles, escucho los murmullos de los visitantes: Algunos recuerdan anécdotas de sus mayores, otros descubren con asombro que estos elementos ligados a la sidra, ese símbolo tan asturiano, tiene raíces tan profundas en Gijón. Queda patente que la sidra no es solo una bebida, es un lazo que une el pasado con el presente.

Un legado que perdura

Más de 70,000 personas han pasado por esta exposición en el ecuador de la feria, y cada una ha dejado una huella: Una risa, un comentario, una mirada de asombro. Algunos se van con la sensación de haber redescubierto su ciudad; otros, con la curiosidad de saber más sobre ese Gijón de fábricas humeantes y cafés llenos de vida. No es solo una exposición sobre la sidra; es un homenaje a una ciudad y sus gentes que, con su ingenio y su pasión, dieron forma a una cultura que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La sidra, sigue siendo el alma de Gijón. Desde las botellas de Zarracina hasta los chigres abarrotados, desde las romerías rurales hasta el escanciado en una cáscara de centollo, esta exposición nos recuerda que cada culín lleva consigo un pedazo de historia.

Espero que muchos más visitantes se unan a este viaje, que se dejen envolver por el blanco y negro de un Gijón olvidado y que, al salir, sientan el orgullo de pertenecer a una tierra donde la sidra no es solo una bebida, sino un latido eterno.