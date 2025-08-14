Fuegos y menas

Se disparan un verano más los incendios forestales, que no afectan solo al paisaje y la vegetación, siendo esto ya grave, incluso llegan en ocasiones hasta los chalés y las casas rurales y recintos ganaderos. La excusa más rápida es echarle la culpa al cambio climático en cuanto calor veraniego, entorno obviamente propicio. Sin embargo, en cuanto analizamos los datos comprobamos que el principal causante son los humanos por acción. Siete de cada diez incendios en España este verano dicen son provocados, adrede o por accidente, por las personas. Eso de llamarles pirómanos puede quedar simplista, cuando vemos que no se limpian ni cuidan los cortafuegos en los campos, por falta de presupuesto o radicalismo ecológico, pero lo que no se mantiene se deteriora.

Así pues a la acción causante humana concreta hay que sumar el ámbito de la falta de prevención. Otro dato llamativo es el uso posterior de esa naturaleza arrasada. Comentan que en China suelen instalar las grandes superficies de paneles solares en zonas desérticas o esteparias, mientras en España arrancan trigales, girasoles u olivares para recibir subvenciones de la UE o nacionales. No será por falta de zonas esteparias improductivas en España, donde el 90% del territorio es de clima mediterráneo, templado - cálido con lluvias moderadas ya sea de litoral, el mar siempre modera las temperaturas, o de interior, con mayores contrastes térmicos. Si por ley se prohibiera durante 10 años cambiar el uso previo, acaso disminuirían mucho los incendios.

Otra noticia este agosto del 25 es la llegada de 10 menas (menores no acompañados) a Gijón desde Canarias. El dato en sí es una anécdota, 10 entre 270.000 habitantes. Si huyen de guerra, persecución o miseria es entendible la ayuda humanitaria. ¿Pero entonces por qué no huyen con sus padres y hermanas? La cuestión de fondo es que los menores no deberían estar solos en un país extranjero y luego sin trabajo, deberían estar en su nación con sus padres y madres. No es cuestión de racismo o fuego social, sino de sentido común. Si por efecto llamada llegan cientos y después miles a cada gran ciudad, empiezan los problemas de integración, discriminación e incluso delincuencia.