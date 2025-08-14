Santaclara alcanzó su meta final

Resulta hasta sencillo, y sumamente agradable, describir la vida de alguien entregado por entero a su servicio a todo tipo de personas, con las que se cruzó a lo largo de su dilatada vida. José Antonio García Santaclara, recientemente fallecido, fue un eterno buscador de soluciones para acoger a todo aquel que sufriese penurias en esta vida. Una búsqueda de samaritano que, sin duda, estaba íntimamente unida a su búsqueda personal de la centralidad de Jesús, su faro de vida y amor.

Para los que entienden que la Fe es únicamente una filosofía o forma de entender la vida, se equivocan. Sirva de ejemplo la sencilla, y al mismo tiempo compleja, personalidad de un hombre con ganas de buscar soluciones a los muchos problemas con lo que se encuentra la humanidad de este siglo, y el pasado. Los caminos de Dios son inescrutables y ofrecen variadas rutas que, al igual que la Ciencia, buscan la felicidad completa, una meta loable que pocos logran alcanzar. Y aquí tuvimos a un hombre sincero, exento de intereses y falsos relumbrones; un buscador incansable de su identidad, partiendo siempre de una praxis de ermitaño, visible en sus humildes sandalias y larga barba blanquecina.

Pasó por hospitales psiquiátricos, labor que compaginaba con estudios universitarios y de Teología, fruto, quizás, de su experiencia educativa con La Salle. Sus inquietudes le llevaron al camino monástico, de la mano de los Trapenses y los Hermanos de San Juan de Dios, con quienes palpó la necesidad de volcarse para mejorar la vida de personas con problemas mentales. Finalmente, adoptó la decisión definitiva de ordenarse como sacerdote en el seminario de Oviedo.

Sus inquietudes fueron más allá y viajó para ayudar a emigrantes españoles en los barrios obreros de París. Allí se fraguó su Fundación Siloé, con el firme objetivo de ayudar y acompañar a los estratos sociales más marginados. Así sucedió en la cárcel de El Coto, donde adhirió a su causa a jóvenes voluntarios. Y más se implicó en el fragor de la batalla contra el sida y la estigmatización de quienes lo padecen.

Con el sudor de voluntarios y la complicidad de la Administración, consiguió consolidar la Fundación Siloé como un caluroso hogar donde podían pasar sus últimos días enfermos terminales del VIH. Su constante capacidad para identificar necesidades le llevó a ampliar su servicio asistencial a personas con precariedades diversas: catorce centros en Asturias y más de un millar de personas atendidas al año, desde menores hasta adultos y familias completas.

Todos nos preguntamos siempre lo mismo: ¿de dónde sacaba fuerzas para tal cúmulo de actividades? A mi entender, del amor a Jesucristo, que le impulsó desde el principio, sin hacer distinciones de ningún tipo, a atender a cada individuo al margen de cualquier circunstancia. Solo por su afán de imitar, como buen samaritano, al Maestro.

Obtuvo, igualmente, sus frutos terrenales en forma de distinciones, como la de Hijo Adoptivo de Gijón. En una de estas ocasiones mantuvimos uno de nuestros últimos encuentros personales. Fue en Morcín, coincidiendo con el nombramiento de mi amigo Fernando Delgado como cronista oficial del lugar, y cuando el propio “Santa” adquirió el honor de Hijo Predilecto a la sombra del Monsacro. Con anterioridad, eran frecuentes nuestras charlas amistosas, en varias ocasiones regadas con un desayuno con churros en el recientemente clausurado Horno de Gusmain, en el barrio de La Arena.

Toda su vida se vio reflejada en su solemne funeral, presidido por el vicario Adolfo Mariño, compañero de promoción en el Seminario. En su último adiós, “Santa” estuvo rodeado de un importante número de colegas de sacerdocio, sin que faltasen unas entrañables palabras de nuestro Arzobispo resaltando el “cariño y dulzura” que destilaba todo lo que hizo en vida. No faltaron cientos de flores en un ambiente cargado de emociones para sus hermanas y con la iglesia abarrotada de admiradores de su obra y servicio.

A la salida del féretro, sonó la música de la popular charanga Ventolín. Preguntados por las razones de su actuación, interpretando una obra de Víctor Jara titulada “El derecho de vivir en Paz”, la respuesta de los músicos fue que era una promesa hecha a Santaclara, una petición que realizó en vida para que la melodía le acompañase en el camino hacia su ansiada meta de poder mirar a Jesús y a su Madre, siempre con la misma pulsión de paz y amor que impulsó su labor terrenal.