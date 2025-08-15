Vivienda vitalicia

Recientemente el Principado ha presentado un anteproyecto que recoge la futura Ley de Vivienda del Principado de Asturias ya publicado en el BOPA y en fase de información pública.

El Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas del Principado tiene como objetivo identificar, clasificar y realizar el seguimiento de las viviendas declaradas como desocupadas pertenecientes a grandes tenedores cuya finalidad es que esas viviendas salgan al mercado de alquiler. Como gran tenedor define a la persona física o jurídica que sea titular de diez o más viviendas dentro del territorio. Las viviendas desocupadas serían aquellas que no han tenido uso residencial durante más de doce meses consecutivos "sin causa justificada".

No voy a valorar el anteproyecto en lo referente a planificación, gestión e intervención pública por desconocimiento. Pretendo valorarlo desde la política intervencionista del gobierno regional en materia tan compleja dentro de un conjunto de actuaciones -con racionalidad y valentía- de promocionar vivienda pública protegida que satisfaga a la población vulnerable con falta de recursos para acceder a la del mercado libre.

La Ley -aunque tardía- es necesaria, fundamentalmente por dos cosas. Una: porque daría soporte jurídico a declarar la desocupación en primera instancia y la ocupación procedente posterior. Dos: porque sentaría las bases para ceder de forma temporal el uso del inmueble a la administración regional de vivienda para su arrendamiento social, con garantías de cobro y protección. Medidas justas para blindar las viviendas de promoción pública, protegidas o privadas.

Es evidente, que la Ley en si misma no gusta a los empresarios del sector por su expreso reconocimiento de "instrumento de intervención pública que garantiza el derecho a la vivienda" o adquisición preferente en las viviendas desocupadas. Dicho de otro modo, les preocupa la movilidad de la vivienda vacía como objetivo de interés social.

El problema de la vivienda se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a la población española, en especial, a los jóvenes que ven muy lejano el horizonte de acceso a vivienda de alquiler asequible y digna como derecho constitucional. El problema singular de la vivienda es que está desvinculada de la economía social, del empleo y de los salarios precarizados y volcada en la venta a fondos, grupos de inversores y turismo especulativo. A partir de la crisis de 2008 la desaceleración gubernamental en vivienda pública ha mermado un 11%, mientras que en la iniciativa privada ha crecido un 37%. La Federación del sector inmobiliario anunció días atrás que en España se venden de media 2.000 viviendas diarias, pero no como acceso, sino bajo el signo especulativo del mercado, lo cual, viene a acentuar lo anterior.

Significativo es también el dato facilitado por la presidenta de la Federación de Concejos de la Juventud a una cadena de radio significando que el salario medio de los jóvenes es de 1.040 euros, mientras que el coste de alquiler es de 1.000. Un plan de acceso a la vivienda caótico que condena a los jóvenes a la desesperanza. La precariedad de acceso a vivienda no es nueva. Las décadas de fin de siglo XX la clase humilde y trabajadora no fue ajena a ese fenómeno, aunque en menor medida. Los sueldos y la seguridad de que no iban a menguar permitían un endeudamiento del 60% del salario, realidades éstas hoy impensables.

El consejero del Principado viene confirmando que la vivienda pública-protegida es un derecho social evitable a la especulación inmobiliaria. En esa línea intervencionista apuesta por el vínculo legal vitalicio de la vivienda. Pues sí, Ovidio; la vía hacia la vivienda vitalicia es sensata y decentemente política.