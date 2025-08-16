Una fiesta muy grande

Noche de los Fuegos.

A falta del último fin de semana, de que se sirva el último pincho en el paseo Gastro, de que se vendan los últimos vehículos o sartenes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias y de que las mulillas arrastren al último toro de la feria de Begoña, la Semana Grande de Gijón ha vuelto a cosechar un gran éxito. La atronadora ovación que puso la guinda a una Noche de los Fuegos para la historia sirvió para dictar sentencia a unas fiestas que han vuelto a dejar claro el carácter abierto y acogedor de una ciudad que cada vez desborda más en verano. En Gijón no sobra nada y hay sitio para todos los gustos. Del arte de Cúchares a la danza prima, pasando por el Restallón y la misa de Begoña en los Carmelitas. Y solo eso de por sí ya es positivo.

Desde hace ya varios años, Gijón se empeña, además, en desterrar el mito de que la ciudad muere al pasar el 15 de agosto. No hace falta más que mirar la programación que todavía queda por delante. O ver cómo estaba la ciudad después de que Rosario terminase de cantar "No dudaría". Pero además, queda mucho mes de agosto por delante. Y también se espera movido.

Se están ultimando ya los preparativos para una nueva cita en Las Mestas con el concurso hípico internacional, punto de encuentro del verano gijonés y que ya el año pasado dio un salto hacia adelante en todo lo que rodea a la parte deportiva. Calienta también motores la Fiesta de la Sidra, acostumbrada ya a llenar de ambiente el centro de la capital marítima y sidrera del Principado. A ver si hay suerte y este año en Poniente, por aquello del impulso gracias a la declaración como Patrimonio Mundial, no se nos resiste el récord de escanciado.

Pero no hay que olvidar que esperan las fiestas del barrio de La Guía y las del Grupo Covadonga en septiembre. Sin olvidar, claro, ni a la Soledad ni a los Remedios de Cimavilla para despedir la temporada estival de una ciudad con múltiples propuestas. Un Gijón que sigue pendiente de resolver la ecuación entre el aluvión de visitantes y el día a día de los gijoneses. Estos llenos, parece, no van a parar de aumentar.