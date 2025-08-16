Gijón y las 7 plagas 2.0

Y como de plagas va el mes de agosto… seguimos recorriendo las maldiciones divinas que nos asolan. Algunas reales, otras infundadas.

Existen voces que se afanan en personalizar, en los diez menores que acaban de llegar a Gijón bajo el estatus de refugiados, el espíritu de Tariq Ibn Ziyad. Una retrospección delirante al año 711, un grito de auxilio ante el peligro que, según ellos, podría suponer volver a llamar a nuestro país Al-Ándalus. Un plan perfecto, orquestado –sabe Dios por quién–, con una táctica milimétrica que sitúa los reinos del norte, promotores de la Reconquista, como primer objetivo.

La banalización de una situación global que obliga a tantas personas a buscar nuevas latitudes para tener una oportunidad –y que ha cambiado radicalmente nuestra manera de entender las sociedades–, combinada con una tendencia a criminalizar con brocha gorda todo lo que no encaje en lo que entendemos como "nuestro", genera un cóctel peligroso. Una alquimia de posicionamientos que maridan muy mal y nos abocan, por un lado, a no cambiar nada cuando todo ha cambiado: un buenismo idiota que sobrevive en la superficialidad. Y por otro, a levantarse en armas dialécticas (y en algunos casos, físicas), para enarbolar una bandera que habla de españoles dejando a muchos españoles fuera de ese reconocimiento. Una evocación patria cuando la patria no la reconoce desde hace décadas… ni la madre que la parió.

Lo peor es escuchar a quienes añoran tiempos pasados en un ejercicio de funambulismo romántico que obvia el lado oscuro que toda época tiene.

Difícil superar esta plaga. Por suerte, la mayoría de las instituciones, a pesar de los titubeos dialógicos que a menudo manifiestan sus representantes, se mantienen firmes e inmunes al juego político, mediático y de barra de bar que tanto resuena.

La plaga nos sobrevuela. No sé qué pasará en los próximos dos años, pero si buenistas y anunciadores del apocalipsis no empiezan a reconocer la realidad, el futuro se presenta oscuro y extraño.

Un orbayu que riega y arraiga en quienes viven con más dificultades. Personas que sienten que el esfuerzo por sacar adelante un proyecto vital, con el sudor de la frente, carece hoy de recompensa. La intemperie social que arrojan estos tiempos postmodernos nos empuja a buscar culpables de nuestra fragilidad entre quienes parecen ocupar un lugar que no les corresponde. Gentes de otros lugares que, supuestamente, ponen en riesgo lo que podríamos ser… aunque con estas reglas del juego, nunca lo seremos.

Un caldo de cultivo perfecto para nuevos bálsamos de Fierabrás en formato de slogans, dimes y diretes, que alimentarán nuestras paranoias sociales.

No en vano, somos más de Quijote que de Sancho.