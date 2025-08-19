El arzobispo y los moritos

Es evidente que Europa es una herencia que obliga a los cristianos más que ningún otro credo. Esta es la tesis que siempre defendió el gran pensador J. Ratzinger, antes y después de ser papa, el gran teólogo de la postmodernidad europea, frente al fundamentalismo y relativismo, que conduce directamente al nihilismo y a la negación de la noción objetiva de verdad y no una simple opinión subjetiva sin fundamento: quienes afirman que la verdad no existe, se contradicen y ya proclaman una verdad.

La situación de lo que históricamente ha sido Europa como término y como concepto geográfico y espiritual nace de las fuentes griegas, sin la filosofía que distingue el bien y el mal, en la que se funda conjuntamente el derecho de la conciencia y la relación recíproca entre la Razón y la Fe que no son antitéticas sino complementarias. Europa tal como históricamente ha existido no se puede entender sin la herencia cristiana, que se inicia cuando San Pablo, el gran evangelizador de Asia Menor, recibe una visión en la que un macedonio le dice «pasa a Macedonia y socórrenos». Así la fe cristiana, que es mucho más que una ideología religiosa inventada por el poder político, se introduce en Europa y asimila la fe de Israel y la filosofía griega. Durante muchos siglos Europa fue identificada con Occidente.

A esta visión de Europa, desde finales de la Edad Media se opuso el islam, que pasó a ser el enemigo de la Europa cristiana: supuso de hecho un retroceso hacia un monoteísmo que no aceptaba el dogma básico del Cristianismo: la Encarnación de Jesucristo Dios Hombre verdadero. El Islam no se acepta un principio fundamental básico como la separación de la Fe y orden político autónomo. Por otra parte, la religión se presenta bajo una forma de comportamiento más o menos arcaico del derecho civil y penal. En este contexto actual hay que entender las palabras del arzobispo de Oviedo, el monseñor Jesús Sanz, que no estaría en contra de las del Presidente de la Conferencia Episcopal Española, sino matizadas oportunamente para no caer en las trampas de los partidos que para atacar a Vox por sus posturas contra la mafias que controlan la emigración ilegal, un pretexto para la lucha electoral de los partidos asturianos de la coalición gubernamental; han entrado en tromba como siempre hacen, cuando monseñor opina de forma personal y autónoma, llegando a considerarlo algunos como hereje y proscrito.