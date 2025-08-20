Balance festivo

Concluyó la Semana Grande de Begoña, a lo de "Semanona" me niego en redondo, con balance más que positivo. Reseñable el éxito de los fuegos, con una traca memorable que aún resuena en el recuerdo de los miles de asistentes. Sin restar elogios a los conciertos gratuitos, para todos los gustos, entre los que destacaría el poderío mostrado por Rosario Flores. En Begoña, origen y epicentro de estos festejos veraniegos, los llenos se repartieron entre las funciones del Fantasma de la Ópera, en el Jovellanos, y las casetas del Paseo Gastro, extendidas este año al muelle local. La iniciativa parece consolidarse, pese a algunas críticas iniciales, con variedad y calidad gastronómica, y notable respuesta popular. Permite además, a los hosteleros localizados fuera del cogollo, mostrar estos días su buen hacer en enclaves privilegiados. Aunque yo aconsejaría, para el caso del muelle y su entorno, tratar de ajustar la ubicación de las casetas para evitar el corte de la salida de vehículos del barrio de Cimavilla, cuyos sufridos vecinos bien merecen el esfuerzo.

Éxito también, artístico y de público, de la feria taurina, pieza clave de nuestra Semana Grande que este año aumentó un festejo. Con permiso de Talavante, quedarán para el recuerdo las faenas de dos grandes toreros sevillanos, Juan Ortega y Pablo Aguado, con ese toreo artístico, a cámara lenta y casi melancólico, marca de su ciudad. Éxito ganadero, particularmente de La Quinta y algunos de los astados de El Puerto de San Lorenzo. Gran ambiente en los tendidos, y llenazo el sábado 16 rebatiendo con contundencia ciertas filfas. Fundamentalmente el sobado argumento de abolicionistas de que aquí no hay afición, y la inexistente ruina gervásica. Ni un leve incidente con los tendidos a reventar.

En cuanto a lo religioso va quedando limitada la celebración, con sólo una misa en un templo que desde su construcción en los años setenta del pasado siglo, quizá por la frialdad y traza excesivamente moderna, nunca despertó gran fervor entre los devotos locales, que recuerdan con más cariño la antigua capilla puede que equivocadamente derribada. En aquella época se eliminó también, como tantas otras tradiciones locales similares que sí han vuelto, la procesión de la Virgen el día de la fiesta. El reciente y exitoso relanzamiento de la procesión del Carmen, debería animar a hacer otro tanto con la patrona de nuestros festejos. Una procesión con fácil recorrido, por decir algo, como podrían ser las calles San Bernardo y Jovellanos, para permitir a la Virgen de Begoña asomarse a los concurridos actos de la danza prima y el Restallón, rodeada de gijoneses vestidos con el traje regional acompañándola. Es sólo una idea, por si pudiera servir. La pelota está en el tejado de los Carmelitas, hoy por hoy custodios de la imagen y su devoción.