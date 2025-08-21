Confiésolo, soi una persona débil y, quiera o non, un ser dependiente de tolo que m’arrodia. Sicasí, engáñome y camiento que soi autosuficiente, piénsome’l gallu la quintana y cacarexo hasta quédame ensin voz. Lo normal sedría que tratare de satisfacer les mios necesidaes, pero la sociedá na que vivo oblígame cenciéllamente a consumir a lo lloco, como si fuere una carrera que ganar siempres, y Yo, el meyor, sigo esa norma como un pinín.

Anguaño, la cultura dominante afonda nel narcisismu, tracamundia escoyer ente productos cola llibertá. Llograron afuracar la pallabra, quita-y tou sentíu en favor de la manipulación, de facete creyer que la llibertá ye un espeyu onde mírate con gafes de sol prietes a rabiar.

El narcisismu tresformó la política nuna cenciella xestión, ensin profundizar nos pensamientos, y les más de les veces dirixida por xente simplayo o malo a seques. Tresformó les idees que cambien el mundiu en engañifes que te faen cuidar que lo que t’ufierten ye lo meyor, anque no más fondero seyan tortazos que te manguen.

¿Y la educación? Quieren convecenos de que son cencielles capacitaciones llaborales, ensin más, que faen que los probes sirvamos pa lo que seya mentanto los ricos coman a carriellu enllenu. Lloñe queda esa enseñanza que te trabaya los valores, los pensamientos, les creyencies,…

Tamos a la voluntá del mercáu, del ricu, del poderosu… Mándanos una rapiega que fosilizóse nuna nueva y peligrosa "forma de ser", los fatinos que consumen anque nun tengan nin pa ello. Pónennos les caretes de los narcisos babayones que cuiden que son lo más guapo de la Tierra, anque per tres elles sabemos que tenemos cares de llimiaguinos.

Hola, soi Yo, Narcisu, yá nun m’espeyo nes agües d’un ríu sinón nel cristal d’una pantalla. Salgo más guapu. O eso dicin.