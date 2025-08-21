Al oír hablar del oeste uno de los pensamientos que se nos viene a la cabeza son las películas norteamericanas de indios y vaqueros, durante el siglo XIX en el cual los colonos blancos abrieron y aprovecharon una nueva frontera y territorios, difíciles por su relieve montañoso (Rocosas), clima seco (estepas) y lejanía del noreste industrializado (Nueva Inglaterra). Sin embargo, aprovecharon nuevas oportunidades, como el ganado vacuno, el cultivo del trigo, el oro en California o el petróleo en Texas. El oeste español y el este portugués son de las provincias más pobres de la península, junto a otras interiores y montañosas, como Soria, Teruel o Jaén. Se están despoblando y pierden servicios, en un círculo vicioso difícil de romper solo con eslóganes y rutina.

En España en cambio se valoran poco nuevas oportunidades, como el turismo en León, el uranio prohibido de explotar en Salamanca o Extremadura sin AVE. Asturias sí alcanza un récord este verano 2025, con mucho calor e incendios en España -aunque menos que en 1945 o 2022- y llega a los 40.000 empleos en el sector turístico, veremos si los nuevos se mantienen tras octubre. Estas provincias del oeste español son ricas en tierras raras y fuerza eólica y han concentrado los incendios. Pero llama la atención las circunstancias: ¿Por qué no ha habido casi incendios en País Vasco, Aragón y Cataluña, si también tienen calor y bosques? ¿Por qué la Ley de Restauración de la Naturaleza prohíbe desbrozar y limpiar los montes?

Como al perro flaco todo son pulgas, al oeste español envejeciendo y despoblándose le lastra la insuficiencia de infraestructuras dignas del siglo XXI, y le ha afectado más la escasez de prevención y medios antiincendios, con la significativa ayuda de 7 naciones de la Unión Europea. También hablamos de Arco Atlántico, y está bien a nivel cultural y folklórico, pero: ¿Dónde está la Autopista del Mar Gijón - Nantes - Rotterdam? ¿Dónde la salida de Galicia y Asturias por León mediante AVE a Europa? ¿Dónde la ZALIA de Asturias con central eléctrica y bajos impuestos para empresas si crean empleo estable? Argentina ha doblado la construcción de viviendas y su precio está bajando a la mitad: ¿Por qué aquí no se construyen muchas más? n