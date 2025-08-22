Gijón y las 7 plagas 3.0

En este vacuo intento de estudio plagológico estival, donde nuestra villa es campo de análisis, toca avanzar y escrudiñar una de las plagas más silenciosas. De entre todas, esta apenas hace ruido. No ocupa titulares, no protagoniza troleos en redes, ni escraches ni tuits virales. No levanta adoquines en busca de arena de playa. No enarbola una bandera que apela a una patria perdida, siendo el refugio de tantas personas que han luchado en silencio por construir hogares.

Pero está presente a nuestro alrededor. Lenta, callada, persistente, sibilina. Se instala sin permiso, sin preaviso. Lo invade todo. La sexta plaga: la soledad.

Lucía, tras meses sin saber de ella, sigue abriendo las persianas cada mañana con una mezcla de rutina, ritual y resiliencia. Lo hace despacito, sin pausa, pero sin prisa, como quien iza las velas de un barco pirata presto a surcar los mares de la vida. En el reflejo del cristal, el mismo parque donde jugaban sus nietos, ahora lleno de gentes que ya no conoce. Es curioso, a veces ni los saludos resisten el paso del tiempo.

A las doce llega Carmen. Puntual como los números rojos de su cuenta bancaria los 22 de cada mes. Veinte minutos de conversación, comida caliente y mirada cómplice. Luego el silencio. Y así todos los días. Lucía no quiere molestar. Carmen no puede quedarse. El sistema tampoco.

Una de cada cuatro personas que viven en Gijón tiene más de 65 años. Pero eso sigue sin preocupar. O no lo suficiente. La ciudad tiene haceres más importantes que transmitan una imagen viva, jovial y juvenil, que pueda ser disfrutada por quienes la hacen suya durante unos días. Una metamorfosis kafkiana que disocia continente y contenido.

Mientras el ruido festivo de nuestras calles se multiplica —salpimentado por fiestas más largas, verbenas de barrio que intentan sobrevivir al efecto mercantilizador de nuestros tiempos o paseos gastroguays que llenan de combustible político nuestras vías y diarios—… ¿Qué ocurre con las vidas que se apagan en habitaciones donde apenas se escucha la televisión?

La soledad no deseada no se ve, pero se nota. Se cuela en nuestros barrios. Barrios que siguen sufriendo el cierre de tiendas y la deceleración de quienes transitan por sus aceras. Pasos lentos que evidencian las —ya no tan nuevas— necesidades que nuestro Gijón tiene. Esta soledad se palpa en las salas de espera, en las llamadas que no llegan, en la dependencia silenciada de quienes cuidaron y ahora apenas son tenidos en cuenta.

Esta plaga no tiene vacuna mediática y requiere de valentía política. Si escuchamos con atención, en cada barrio hay cientos de Lucías y decenas de Cármenes que sostienen, como pueden, lo que no debería caer. Que nos necesitan.